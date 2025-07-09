Автомобиль / © Pixabay

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Резкий скрип или визг, издаваемый из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

Об этом пишет Автопилот.

В большинстве случаев скрип — это не поломка, а следствие банального загрязнения. Мелкие частицы песка, пыли или даже ржавчины после дождя могут попасть между колодками и дисками, создавая неприятный звук при трении. К счастью, решить эту проблему можно самостоятельно — и всего за пять минут.

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Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустая парковка или прямой участок дороги, разгоните авто до 60–70 км/ч, и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.

Если же скрип не исчезает или сопровождается вибрациями, биением в руль или педаль — тогда уж действительно пора ехать на СТО. Но теперь вы знаете, что не каждый скрип — это приговор.

Напомним, ранее мы писали, что миф разрушен: механика больше не обязательно экономнее. Современные автоматические коробки стали настолько интеллектуальными и эффективными, что во многих случаях способны превзойти классическую механику в расходе горючего.