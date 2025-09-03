Что делать, если светофор не работает: объяснение для водителей

Светофор / © pixabay.com

На украинских дорогах случаются ситуации, когда светофор не работает или подает одновременно несколько сигналов. Многие водители считают, что в таких случаях можно проехать на красный свет, но это не так.

Даже если светофор неисправен, проезд на запрещающий сигнал является административным правонарушением. За такое нарушение можно получить штраф или даже временно потерять водительские права.

Как действовать водителю

Если светофор не работает, водитель должен:

Руководствоваться дорожными знаками и разметкой.

Соблюдать правила проезда перекрестков, в частности правила «помеха справа».

Лучшее решение — сбавить скорость или остановиться, чтобы удостовериться в безопасности проезда. Важно помнить, что камеры автоматической фиксации нарушений могут зафиксировать проезд на красный свет даже в этой ситуации.

Кроме того, главное правило — всегда оставаться внимательным и ответственным на дороге, ведь безопасность зависит от каждого.

