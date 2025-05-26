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Что делать, если в бак авто залили некачественное топливо
Некачественное топливо может привести к серьезным поломкам автомобиля. Эксперты объясняют, как распознать суррогат и уберечь двигатель от дорогостоящего ремонта.
В Украине участились случаи продажи некачественного топлива, особенно на малоизвестных автозаправках, где цена кажется привлекательной. Такая «экономия» может дорого стоить. Специалисты объяснили, как распознать некачественное топливо и не уничтожить авто.
Об этом пишет SUV News.
Распознать суррогат обычно удается уже после того, как вы заливаете его в бак и отправляетесь в путь. Специалисты рассказали, как выяснить проблему.
Признаки некачественного топлива
О некачественном горючем свидетельствуют следующие признаки:
двигатель начинает «троить» или работает с детонацией.
Авто внезапно теряет мощность.
Двигатель глохнет, и его трудно снова запустить.
Особенно показательным является состояние свечей зажигания. Если они покрываются красноватым или ржавым налетом — это явный признак плохого бензина. В таком случае свечи могут быстро выйти из строя.
Что делать, если заправились некачественным топливом?
Остановитесь немедленно. Если поведение машины изменилось после заправки — не рискуйте. Остановите авто в безопасном месте и заглушите двигатель. Не пытайтесь ехать дальше. Чем дольше работает мотор на некачественном топливе — тем больше вреда вы наносите системам впрыска и самому двигателю. Вызывайте эвакуатор. Лучший вариант — транспортировать машину в сервис или домой. Самостоятельная попытка «промыть» бак или сливать бензин часто заканчивается еще большими проблемами.
Игнорирование признаков некачественного топлива — прямой путь к дорогостоящему ремонту. В легком случае вам придется заменить только свечи. В худшем — двигатель может требовать капремонта или полной замены. А это — десятки тысяч гривен и много нервов.
К слову, эксперт рассказал, как выбор колонки на АЗС может навредить автомобилю. Отмечается, что ближайшие ко въезду колонки — наиболее изношенные и рискованные для топливной системы авто.