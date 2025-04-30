Что делать, если воздушная тревога застала вас в машине

Воздушная тревога в авто / © pixabay.com

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Воздушные тревоги, к сожалению, стали почти привычным сопровождением нашей жизни. Однако игнорирование опасности — это прямая угроза жизни и здоровью.

Об этом сообщила полиция Киева.

В случае начала воздушной тревоги немедленно прекратите движение. Выберите безопасное место для парковки, чтобы не препятствовать другим авто. Автомобиль не защитит во время обстрела, а лишь увеличит риск повреждений.

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После этого следует как можно быстрее добраться до ближайшего укрытия. В ситуации, когда специализированное бомбоубежище недоступно, стоит воспользоваться правилом «двух стен». Найдите убежище на первом или цокольном этаже здания, выбрав место за двумя капитальными стенами.

Если же воздушная тревога застала вас дома, не медлите: закройте окна, выключите электроприборы и свет, возьмите подготовленный «тревожный чемоданчик» и направляйтесь в укрытие.

Напомним, российская армия вечером вторника, 29 апреля, запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Под ударом находился и город Днепр.