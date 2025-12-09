Что делать после ДТП: правила для водителей во избежание ошибок и штрафов

ДТП / © Pixabay

Большинство украинских водителей редко задумываются о том, что делать после дорожно-транспортного происшествия, надеясь, что такая неприятность их минует. Даже опытные водители могут оказаться в беде, ведь на дороге не всегда все зависит от них.

Об этом пишет UA.Motors.

В первую очередь, важно сохранять спокойствие, ведь паника — главный враг в любой экстремальной ситуации.

Необходимо немедленно позаботиться о безопасности:

Убедитесь, что вы и ваши пассажиры не повреждены.

Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Если ущерб другой автомобиль, проверьте водителя и пассажиров и, при необходимости, окажите первую помощь.

Следующим шагом должен быть вызов полиции и других служб.

Если есть пострадавшие, значительные повреждения или нет согласия на оформление европротокола, обязательно вызовите полицию.

В случае травм — скорая медицинская помощь, а если возник пожар или кто-то остался заблокированным в машине — еще и ГСЧС.

После этого следует собрать контакты свидетелей и сообщить о происшествии своей страховой компании.

После обеспечения безопасности и вызова служб можно начать сбор доказательств. Важно зафиксировать все обстоятельства аварии, даже мельчайшие детали, которые кажутся незначительными, поскольку они могут стать решающими для доказывания правоты.

Что фиксировать:

Общий план места ДТП.

Дорожные знаки и разметки.

Состояние дорожного покрытия.

Повреждение автомобилей с разных ракурсов.

Напомним, что любое ДТП сопровождается стрессом и растерянностью. Часто водители в состоянии шока могут сказать лишнее и даже не заметить, как их слова попадают в протокол. Все, что вы говорите полицейскому, фиксируется на бодикамере и в дальнейшем может быть использовано в материалах дела.