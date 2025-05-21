Автомобили / © Pexels

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Летний отпуск — время отдыха, но ваш автомобиль нуждается в подготовке к длительному простою. Автомобильный эксперт Олег Ковальчук рассказал, как избежать неприятностей после возвращения.

Об этом сообщило издание uamotors.com

1. Безопасное место парковки

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Прежде всего, обратите внимание на место стоянки. Идеально, если это будет охраняемая парковка с видеонаблюдением и шлагбаумом, что обеспечит максимальную безопасность. Важно также избегать парковки вблизи деревьев или конструкций, которые могут представлять потенциальную угрозу.

2. Защита от солнца и пыли

Также рекомендуется оставлять авто в затененном месте. Это обезопасит салон от чрезмерного перегрева и выгорания. Дополнительно можно использовать отражающие экраны на лобовом стекле для защиты приборной панели от прямых солнечных лучей.

3. Чистота

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Не пренебрегайте мойкой перед тем, как оставить авто на длительное время. Машину следует тщательно очистить как снаружи, так и внутри. Обратите внимание на признаки коррозии — их нужно устранить, а уязвимые участки обработать защитными средствами. По возможности, эксперт советует пройти базовое техобслуживание для профилактики

4. Техническая подготовка

Что касается аккумулятора, то в большинстве случаев, если автомобиль исправен, снимать его не нужно. На современных моделях это может даже вызвать проблемы с электроникой и сброс настроек. К тому же, сигнализация автомобиля работает только при наличии питания от АКБ, поэтому снятие аккумулятора оставит ваш автомобиль без надлежащей защиты.

Напомним, эксперты назвали самые слабые места в авто, которые ломаются чаще всего.

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