Что делать украинцу в случае аварии за границей: пошаговая инструкция

ДТП / © iStock

Путешествовать на автомобиле за границу — удобно и практично, однако даже незначительная авария может мгновенно превратить поездку в сложную историю с полицией, страховыми документами и языковым барьером. Для украинских водителей это часто становится настоящим испытанием — другие законы, незнакомые процедуры и страх совершить ошибку способны дезориентировать даже опытного путешественника.

Об этом сообщило издание «Твоя МАШИНА».

Первый и самый важный шаг в случае ДТП — вызвать полицию. Даже если повреждения кажутся несерьезными, договариваться «на месте» не стоит. В большинстве стран ЕС страховые компании принимают заявления только при наличии официального протокола правоохранителей. А попытка покинуть место аварии может закончиться обвинением в побеге с места происшествия.

Пока патруль едет, стоит задокументировать обстоятельства: сфотографируйте транспортные средства с разных ракурсов, снимите видео, на котором видны повреждения и дорожные знаки. Эти материалы станут важным доказательством, если возникнут споры.

Также необходимо обменяться контактами со всеми участниками ДТП и очевидцами. Во многих странах водители обязаны предоставить данные о страховании и автомобиле по требованию. Если кто-то отказывается — запишите номер авто и точное время происшествия.

Не подписывайте никаких документов, если не понимаете их содержания. Если текст на иностранном языке, достаточно написать на украинском: «Не понимаю текст документа». Это поможет избежать неприятных юридических последствий.

Если именно вы являетесь виновником ДТП, сообщите о наличии действующей «Зеленой карты», но не передавайте копию полиса — эти данные могут быть использованы мошенниками.

После выполнения всех процедур обязательно свяжитесь со своей страховой компанией. Опишите ситуацию, добавьте фото и видео, укажите место и время происшествия. Оператор подскажет, как действовать дальше в соответствии с вашим полисом.

Автоэксперт Сергей Пащенко советует действовать спокойно: «Главное — сохранять спокойствие и не принимать решений на эмоциях. В большинстве стран правила похожи: фиксация, полиция, страховая. Все остальное — дело техники»

Напомним, в Польше до конца текущего года будут продолжаться масштабные рейды по проверке технического состояния транспортных средств. Польская дорожная полиция особое внимание будет обращать на системы освещения. Нарушителям грозят штрафы до 3000 злотых (35000 грн).