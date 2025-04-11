Что делать в ситуации, когда авто не заводится через кнопку запуска: советы специалистов

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Нередко автомобиль, оснащенный системой запуска без ключа, не заводится. Есть несколько распространённых причин.

Что делать в случае незапуска – советуют авторы издания SlashGear.

Недостаточно давления на тормоз

В транспортных средствах с системой Push-to-Start используются некоторые функции безопасности, чтобы предотвратить запуск двигателя случайным нажатием кнопки запуска. Одной из этих функций является блокировка системы зажигания, если тормозная педаль не нажата прочно. Не следует применять слишком много силы, но нажмите на тормоз несколько сильнее.

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Разряженный аккумулятор или батарейка

Если ваш автомобиль отказывается запускаться при нажатии кнопки старта, это может означать, что пора заменить автомобильный аккумулятор. Однако, если ваш брелок не отпирает дверь, но замки работают с помощью внутренних кнопок, или если ваша машина запускается, когда смартключ приближается к кнопке, проблема может состоять в слабой батарее смартключа. Вы можете поднести ключ поближе к авто, но лучше – заменить батарейку.

Переключатель дезактивации смартключа

Некоторые автомобили оборудованы переключателем дезактивации смартключа, обычно расположенного в нижней части панели приборов. Если этот переключатель активируется другим водителем или случайно – это может быть источником вашего разочарования. Впрочем, переключение назад должно позволить автомобилю завестись, как обычно. В противном случае – примените ручной ключ, который часто прячется в смартбрелоке.

Неисправный модуль управления двигателем (ECM)

Еще одна возможная, но маловероятная причина того, что ваш автомобиль не запускается – это неисправный модуль управления двигателем (ECM). Хотя в большинстве случаев о неисправном ECM свидетельствуют другие признаки, такие как индикатор проверки двигателя, низкая производительность двигателя, падение экономии топлива и невозможность запуститься, даже если двигатель прокручивается.

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