Что должен сделать водитель во время воздушной тревоги: алгоритм действий

Водитель / © Pexels

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Звук сирены, пронизывающий городской шум, стал тревожной обыденностью для миллионов украинцев. Особенно остро он воспринимается за рулем, когда ощущение контроля за ситуацией мгновенно исчезает. Правоохранители и спасатели постоянно отмечают: игнорировать сигнал воздушной тревоги — это играть в опасную лотерею с собственной жизнью.

Даже если кажется, что угроза далеко, несколько минут, проведенных в безопасном месте, является неоценимой инвестицией в выживание, информирует Авто bigmir)net.

Итак, что делать, если сигнал опасности застал вас в пути? Первый и самый главный шаг — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму. Немедленно начните снижать скорость и ищите место для остановки. Важно припарковать автомобиль на обочине или в любом другом месте, где он не будет мешать движению другого транспорта, а главное проезда специальной техники: автомобилей скорой помощи, пожарных и полиции. Ваша машина не должна становиться препятствием на пути к спасению других.

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После полной остановки необходимо выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и взять с собой самые необходимые вещи: документы, телефон, аптечку и чемодан, если он есть в авто. Обязательно заблокируйте автомобиль. Этот, на первый взгляд, простой набор действий имеет критическое значение. Оставшееся транспортное средство не должно стать легкой добычей для мародеров или неконтролируемым объектом в случае взрывной волны.

Следующий этап — поиск ближайшего укрытия. Автомобиль, несмотря на мысленное чувство защищенности, является одним из самых опасных мест при обстреле. Тонкий металл кузова и большая площадь остекления не способны защитить от обломков, а топливный бак представляет дополнительную угрозу. Поэтому, покинув авто, немедленно направляйтесь в ближайшее потенциальное хранилище. Идеальным вариантом является специализированное бомбоубежище или станция метрополитена. Если таких объектов рядом нет, подойдут подземные паркинги, подвалы крепких построек, подземные переходы.

Если вы оказались в жилом районе, где нет специализированных укрытий, полиция советует заходить в любое капитальное строение. Старайтесь спуститься на самый низкий возможный этаж и найти место, соответствующее правилу двух стен. Это означает, что между вами и улицей должно быть по меньшей мере две капитальные стены. Первая стена возьмет на себя силу взрыва, а вторая защитит от обломков. Избегайте помещений с большими окнами и стеклянными витринами.

Крайне важно избегать определенных мест, которые могут стать ловушкой. Никогда не прячьтесь под мостами, путепроводами или эстакадами — эти конструкции могут обрушиться в результате попадания. Также держитесь подальше от объектов критической инфраструктуры, административных зданий, автозаправочных станций и любых построек, которые могут быть потенциальной целью для врага. Помните, что главная цель — удалиться от открытого пространства и найти надежное углубленное помещение.

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Следует также учитывать рекомендацию патрульных полицейских по маршрутам передвижения. По возможности избегайте центральных проспектов и магистралей. В случае объявления тревоги на таких улицах быстро образуются пробки, что делает вас и других водителей уязвимой мишенью. Планируйте свои поездки с учетом возможных объездных путей через менее загруженные улицы. Это не только повышает вашу личную безопасность, но и способствует общей мобильности в городе во время чрезвычайных ситуаций. Дисциплина и ответственность каждого водителя — это коллективный вклад в общую безопасность.

Раньше мы писали, почему полиция может остановить автомобиль даже без нарушения ПДД. В Украине четко определены основания для остановки автомобиля. Но на практике это может произойти, если автомобиль кажется патрульным подозрительным.