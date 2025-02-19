Что должно быть в багажнике вашего авто: 5 важных вещей

Некоторые вещи могут стать незаменимыми в экстренных ситуациях.

Дальние поездки на авто могут преподнести множество неожиданностей, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным трудностям.

Об этом сообщило издание "SUV News".

Какие вещи должны быть в багажнике вашего автомобиля:

Запасное колесо и инструменты для замены

Не все современные автомобили оснащены "запаской", поэтому лучше позаботиться о ее наличии самостоятельно. Также не забудьте о домкрате и гаечном ключе, чтобы в случае необходимости быстро заменить колесо.

Аптечка первой помощи и огнетушитель

По правилам дорожного движения, эти предметы обязательны для всех водителей. Аптечка необходима для оказания первой помощи, а огнетушитель поможет быстро погасить возгорание в авто.

Аварийный комплект на дороге

Обязательный знак аварийной остановки, световозвращающий жилет, буксировочный трос и провода для "прикуривания" аккумулятора — эти предметы необходимы для вашей безопасности в случае чрезвычайной ситуации.

Фонарик

Карманный фонарик может понадобиться в любой момент: для осмотра салона, капота или дна автомобиля в темноте.

Напомним, в Украине водители могут лишиться прав за отсутствие одного предмета в авто.

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