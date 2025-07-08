Что должно быть в каждом авто, чтобы не потерять права: подробности

Полиция

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Министерство внутренних дел Украины предупреждает: за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки водители могут получить не только штраф, но и потерять водительские права или даже попасть под административный арест. Полиция проводит рейды каждый день.

Об этом пишет «SUV news».

МВД объявило об усилении контроля над комплектацией автомобилей обязательными средствами безопасности. Согласно обновленным требованиям, в багажнике каждого транспортного средства должны быть:

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исправная аптечка,

огнетушитель,

знак аварийной остановки.

Эти элементы не являются рекомендацией, а строгим требованием, прописанным в украинском законодательстве. Водители, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф или другие серьезные санкции.

За отсутствие хотя бы одного из перечисленных средств безопасности предусмотрены следующие виды наказания:

340 грн — для владельцев частных авто;

680 грн — для водителей такси, маршруток, автобусов;

до 1700 грн, временное изъятие прав на срок до 6 месяцев или арест до 10 суток — в случае повторного нарушения.

Полиция имеет право проверять комплектацию автомобиля не только после аварии, но и при обычной остановке. Особое внимание уделяют водителям коммерческого транспорта, в частности, таксистам и перевозчикам. По словам правоохранителей, рейдовые проверки на дорогах проводятся на постоянной основе, и каждый нарушитель будет обнаружен.

Как избежать проблем — простые советы для водителей: Проверьте комплектацию авто уже сегодня. Убедитесь, что аптечка не просрочена, а огнетушитель исправен. Знак аварийной остановки должен быть легкодоступным — не прячьте его под вещами в багажнике.

Соблюдение этих простых требований — это не только способ избежать штрафов, но реальная возможность спасти жизнь в критической ситуации. Аптечка или огнетушитель могут оказаться решающими в первые минуты после аварии.

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Напомним, большинство пассажиров такси игнорируют ремни безопасности, считая это пустяком. Водители часто не напоминают об этом, чтобы не раздражать клиентов. Но это нарушение ПДД, которое может обернуться штрафом — и не только пассажиру.

В случае, если пассажир или водитель не пристегнулись, полиция может оштрафовать обоих. Сумма — 510 гривен. Но это не предел: если непристегнутый пассажир получил травму средней или тяжелой степени, водителя могут ожидать уголовные последствия.