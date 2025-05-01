Что категорически нельзя перевозить в салоне авто в жару — перечень (фото)

15 вещей, которые лучше не возить в жару в автомобиле

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Во время жары и температуры воздуха +30, в салоне авто может быть еще более жарко — до +60. Поэтому привычные вещи в таких условиях превращаются в опасные «бомбы замедленного действия». Специалисты составили список предметов, которые нельзя перевозить в салоне авто в жару.

Об этом говорится в материале " Твоя МАШИНА “.

Канистра с бензином

Весной и летом во время жары бензин может расширяться и выделять пары, что увеличивает риск возгорания. Особенно опасно хранить горючее в салоне или багажнике.

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Автокосметика и освежающий воздух

Аэрозольные баллончики в жаркие дни в салоне машины могут взорваться при перегревании. На этикетках часто есть предупреждение «Не нагревать».

Химические вещества

Жидкость и гели на основе ацетона или спиртов опасны не только из-за легковоспламеняемости, но и из-за токсичных паров, которые могут просочиться в салон.

В случае перегрева перечный баллончик может взорваться / © pepperscale.com

Перечный баллончик

В случае перегрева может взорваться и высвободить раздражающий газ, способный вызвать ДТП.

Зажигалки

Газ или бензин внутри прибора способны загореться, а корпус — взорваться, разлетаясь обломками.

Видеорегистраторы

После длительного пребывания на солнце могут испортиться особенно аккумуляторы, дисплеи или материнские платы.

Солнце выводит из строя даже новые смартфоны / © pixabay.com

Портатическая электроника и гаджеты

Солнце выводит из строя даже новую технику. Такие устройства могут не включиться или, в худшем случае, взорваться.

Банковские карты

Пластик деформируется под действием больших температур. Магнитная лента может испортиться, и карта станет непригодной.

Медицинские препараты

Лекарство теряет свойства при нагревании, поэтому медикаменты лучше хранить не в салоне авто.

Пища или вода в пластиковых боксах или бутылках

Такие емкости способны фокусировать солнечный свет, как линзы, и сжечь чехлы или сиденья. Также пластик при нагревании выделяет вредные вещества.

Продукты питания

Еда быстро портится в авто. Это не только вред здоровью, но и риск испортить салон — от пятен до неприятного запаха.

Сладости испортятся / © Freepik

Сладости

Растают, прилипнут к поверхностям и оставят после себя пятна, которые трудно вывести даже химчисткой.

Косметические средства и парфюмерия

Кремы, помады, духи тают и портятся. Летом храните их в сумке, а не в автомобиле.

Солнцезащитные очки

Прямое солнце деформирует пластик и покрытие, из-за чего очки теряют защитные свойства.

Влажные вещи или спортивная одежда

Оставшийся купальник или футболка после тренировки способствуют образованию плесени и появлению тяжелого запаха, который трудно вывести.

Как отмечают эксперты издания, во время летнего сезона важно соблюдать правила и заботиться о техническом состоянии своего автомобиля.

Ранее речь шла о том, что размер налога при продаже авто зависит от количества сделок, заключенных физическим лицом в течение календарного года.

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