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Что категорически нельзя перевозить в салоне авто в жару — перечень (фото)
Специалисты предоставили неожиданный список вещей, которые лучше не держать в салоне авто.
Во время жары и температуры воздуха +30, в салоне авто может быть еще более жарко — до +60. Поэтому привычные вещи в таких условиях превращаются в опасные «бомбы замедленного действия». Специалисты составили список предметов, которые нельзя перевозить в салоне авто в жару.
Об этом говорится в материале " Твоя МАШИНА “.
Канистра с бензином
Весной и летом во время жары бензин может расширяться и выделять пары, что увеличивает риск возгорания. Особенно опасно хранить горючее в салоне или багажнике.
Автокосметика и освежающий воздух
Аэрозольные баллончики в жаркие дни в салоне машины могут взорваться при перегревании. На этикетках часто есть предупреждение «Не нагревать».
Химические вещества
Жидкость и гели на основе ацетона или спиртов опасны не только из-за легковоспламеняемости, но и из-за токсичных паров, которые могут просочиться в салон.
Перечный баллончик
В случае перегрева может взорваться и высвободить раздражающий газ, способный вызвать ДТП.
Зажигалки
Газ или бензин внутри прибора способны загореться, а корпус — взорваться, разлетаясь обломками.
Видеорегистраторы
После длительного пребывания на солнце могут испортиться особенно аккумуляторы, дисплеи или материнские платы.
Портатическая электроника и гаджеты
Солнце выводит из строя даже новую технику. Такие устройства могут не включиться или, в худшем случае, взорваться.
Банковские карты
Пластик деформируется под действием больших температур. Магнитная лента может испортиться, и карта станет непригодной.
Медицинские препараты
Лекарство теряет свойства при нагревании, поэтому медикаменты лучше хранить не в салоне авто.
Пища или вода в пластиковых боксах или бутылках
Такие емкости способны фокусировать солнечный свет, как линзы, и сжечь чехлы или сиденья. Также пластик при нагревании выделяет вредные вещества.
Продукты питания
Еда быстро портится в авто. Это не только вред здоровью, но и риск испортить салон — от пятен до неприятного запаха.
Сладости
Растают, прилипнут к поверхностям и оставят после себя пятна, которые трудно вывести даже химчисткой.
Косметические средства и парфюмерия
Кремы, помады, духи тают и портятся. Летом храните их в сумке, а не в автомобиле.
Солнцезащитные очки
Прямое солнце деформирует пластик и покрытие, из-за чего очки теряют защитные свойства.
Влажные вещи или спортивная одежда
Оставшийся купальник или футболка после тренировки способствуют образованию плесени и появлению тяжелого запаха, который трудно вывести.
Как отмечают эксперты издания, во время летнего сезона важно соблюдать правила и заботиться о техническом состоянии своего автомобиля.
Ранее речь шла о том, что размер налога при продаже авто зависит от количества сделок, заключенных физическим лицом в течение календарного года.
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