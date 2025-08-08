ТСН в социальных сетях

Что меняет новый закон о штрафах для водителей: детальный разбор

Водителям облегчат жизнь: на оплату штрафов дадут больше времени.

Штраф

Штраф / © УНИАН

Правительство предлагает увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

Об этом говорится в проекте закона №13614 на сайте парламента.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас сроки в сфере транспортной безопасности существенно короче, чем для других административных документов. Это создает правовую неопределенность и усложняет эффективное исполнение решений.

В настоящее время нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки — даже на один день — закон требует удвоенной уплаты. Именно это послужило причиной многочисленных жалоб и судебных обжалований.

Что изменится

Проектом закона предлагается:

  • увеличить срок добровольной уплаты штрафа, предусмотренного постановлением, с 10 дней до более разумного срока в 15 дней;

  • продлить срок для принудительного исполнения постановления с 30 дней до периода, согласованного с законом Украины «Об исполнительном производстве», где срок составляет три месяца.

Зачем нужны эти изменения

По оценкам правительства, предложенные изменения позволят:

  • уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных задержек;

  • снизить нагрузку на судебную систему;

  • обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.

В пояснительной записке указано, что действующая редакция закона не учитывает логику вручения постановлений, из-за чего человек может получить документ с опозданием и просто не успеть оплатить штраф в установленный срок.

Принятие изменений должно устранить эту правовую коллизию и сделать наказание более справедливым.

Напомним, за приветственный жест на дороге водителей могут оштрафовать на 56 тысяч гривен.

