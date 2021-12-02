Что можно приобрести на автомобильном рынке Украины до 6 тысяч долларов

Автомобилей на рынке много, но найти клад среди металлолома реально.

Приобрести хороший автомобиль очень тяжело, ведь рынок просто переполнен "битками", "двойниками" и просто ломом. Особенно это тяжело, когда бюджет на покупку не очень велик.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку самых интересных автомобилей в кузове седан до 6 тысяч долларов (примерно 162 тыс грн).

Начнем с так называемого народного "бизнес класса" – Chevrolet Lacetti. За 4 600 долларов (примерно 124 200 грн) вы сможете найти автомобиль 2003 года выпуска с двигателем на 1.8 литра и механической коробкой передач. В таком случае примерный пробег будет 180–220 тысяч километров. Также за такой ценник можно найти авто с ГБО и кондиционером.

www.drom.ru

Далее рассмотрим очень массовый автомобиль – Renault Logan 2011 года. За такой автомобиль продавцы просят 4 700 долларов (примерно 126900 грн). Двигатель предлагается на 1.4 литра и механическую КПП. Из комплектации можете рассчитывать на передние подушки безопасности и если удача будет на вашей стороне – кондиционер. Также очень часто такие авто можно найти с ГБО.

https://auto.vercity.ru

Теперь у нас автомобиль немного солиднее – Mazda 6 2005 года. Такой автомобиль можно найти за 5 тысяч долларов (примерно 135000 грн). Но вам нужно будет хорошо постараться, чтобы найти такую Mazda в хорошем состоянии и без дыр в арках. Под капотом у шестерки "прячется" двигатель на 2 литра и механическая коробка передач. Пробеги у этих автомобилей уже далеко за 200 тысяч, поэтому не надейтесь на чудо и не пытайтесь найти "капсулу времени". По комплектации здесь уже веселее: подогрев сидений, подушки безопасности, климат-контроль и кожаный салон.

www.drom.ru

А теперь перед вами автомобиль с АКПП, да еще с полным приводом – Subaru Legacy 2005 года выпуска с двигателем на 2 литра. Чтобы приобрести такой автомобиль, вы должны иметь 5 200 долларов (примерно 140 400 грн). Здесь уже авто на "полном фарше": кожаный салон, люк, климат-контроль, подогрев сидений и самое главное – AWD. Конечно, у автомобиля очень много плюсов, но, если будете искать такую машину, обязательно проверяйте ее на СТО. Слабые места – это двигатель и кузов, который очень подвержен коррозии.

www.drom.ru

И напоследок самый лучший, по нашему мнению, автомобиль в этом бюджете – Hyundai Accent 2008 года. За него попросят 5 450 долларов (примерно 147150 грн). Если вам нужен надежный и "живой" автомобиль, который будет ездить и не требовать деньги, тогда Accent для вас. При этом машина будет иметь двигатель на 1.4 литра и надежную автоматическую коробку передач. Так что все, что нужно для бюджетных поездок, здесь есть.

www.drom.ru

Только помните, какой автомобиль вы бы ни выбрали, его всегда нужно проверять на профильном СТО. Ведь перекупщики и нечестные продавцы могут рассказывать много интересных историй о состоянии авто и его предыдущих владельцев, но доверять нужно только фактам.

Также, предлагаем вам обратить внимание на пять автомобилей, на которые лучше не попадать в ДТП.