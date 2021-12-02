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Что можно приобрести на автомобильном рынке Украины до 6 тысяч долларов

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Что можно приобрести на автомобильном рынке Украины до 6 тысяч долларов

https://naavtotrasse.ru

Автомобилей на рынке много, но найти клад среди металлолома реально.

Приобрести хороший автомобиль очень тяжело, ведь рынок просто переполнен "битками", "двойниками" и просто ломом. Особенно это тяжело, когда бюджет на покупку не очень велик.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку самых интересных автомобилей в кузове седан до 6 тысяч долларов (примерно 162 тыс грн).

Начнем с так называемого народного "бизнес класса" – Chevrolet Lacetti. За 4 600 долларов (примерно 124 200 грн) вы сможете найти автомобиль 2003 года выпуска с двигателем на 1.8 литра и механической коробкой передач. В таком случае примерный пробег будет 180–220 тысяч километров. Также за такой ценник можно найти авто с ГБО и кондиционером.

© www.drom.ru
www.drom.ru

Далее рассмотрим очень массовый автомобиль – Renault Logan  2011 года. За такой автомобиль продавцы просят 4 700 долларов (примерно 126900 грн). Двигатель предлагается на 1.4 литра и механическую КПП. Из комплектации можете рассчитывать на передние подушки безопасности и если удача будет на вашей стороне – кондиционер. Также очень часто такие авто можно найти с ГБО.

© https://auto.vercity.ru
https://auto.vercity.ru

Теперь у нас автомобиль немного солиднее – Mazda 6 2005 года. Такой автомобиль можно найти за 5 тысяч долларов (примерно 135000 грн). Но вам нужно будет хорошо постараться, чтобы найти такую Mazda в хорошем состоянии и без дыр в арках. Под капотом у шестерки "прячется" двигатель на 2 литра и механическая коробка передач. Пробеги у этих автомобилей уже далеко за 200 тысяч, поэтому не надейтесь на чудо и не пытайтесь найти "капсулу времени". По комплектации здесь уже веселее: подогрев сидений, подушки безопасности, климат-контроль и кожаный салон.

© www.drom.ru
www.drom.ru

А теперь перед вами автомобиль с АКПП, да еще с полным приводом – Subaru Legacy 2005 года выпуска с двигателем на 2 литра. Чтобы приобрести такой автомобиль, вы должны иметь 5 200 долларов (примерно 140 400 грн). Здесь уже авто на "полном фарше": кожаный салон, люк, климат-контроль, подогрев сидений и самое главное – AWD. Конечно, у автомобиля очень много плюсов, но, если будете искать такую машину, обязательно проверяйте ее на СТО. Слабые места – это двигатель и кузов, который очень подвержен коррозии.

© www.drom.ru
www.drom.ru

И напоследок самый лучший, по нашему мнению, автомобиль в этом бюджете – Hyundai Accent 2008 года. За него попросят 5 450 долларов (примерно 147150 грн). Если вам нужен надежный и "живой" автомобиль, который будет ездить и не требовать деньги, тогда Accent для вас. При этом машина будет иметь двигатель на 1.4 литра и надежную автоматическую коробку передач. Так что все, что нужно для бюджетных поездок, здесь есть.

© www.drom.ru
www.drom.ru

Только помните, какой автомобиль вы бы ни выбрали, его всегда нужно проверять на профильном СТО. Ведь перекупщики и нечестные продавцы могут рассказывать много интересных историй о состоянии авто и его предыдущих владельцев, но доверять нужно только фактам.

Также, предлагаем вам обратить внимание на пять автомобилей, на которые лучше не попадать в ДТП.

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