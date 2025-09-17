Что на самом деле произойдет, если полностью разрядить электрокар

Электромобиль / © Pexels

Страх остаться с разряженной батареей посреди дороги является одним из основных психологических барьеров для возможных владельцев электромобилей. Однако, как утверждают эксперты, современные технологии делают этот процесс гораздо более безопасным, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электрокар не остановится внезапно.

Об этом пишет Auto Świat.

Многоступенчатая система предупреждений

Производители электромобилей внедрили многоступенчатую систему уведомлений, чтобы дать водителю максимальное время для реагирования. Первые предупреждения возникают, когда заряд падает до 20-25%. Бортовой компьютер выводит сообщения, изменяет цвет индикатора и предлагает ближайшие зарядные станции.

Когда уровень заряда становится критическим (ниже 10%), система начинает ограничивать работу энергоемких, но не критичных для движения систем, таких как климат-контроль или подогрев сидений.

«Режим черепахи» и безопасная остановка

Ключевым этапом перед полной остановкой является так называемый «режим черепахи». Когда заряд почти исчерпан, система значительно ограничивает мощность, снижая скорость и динамику разгона. Это позволяет водителю безопасно съехать с проезжей части.

Даже после остановки важные системы, как аварийная сигнализация, тормоза и гидроусилитель руля, продолжают работать от отдельной 12-вольтовой батареи. Это позволяет безопасно остановиться и обозначить свое положение на дороге.

Что делать, если авто остановилось

Если электромобиль остановился, единственный выход — эвакуатор. Важно заранее предупредить диспетчера, что это электрокар, поскольку для его транспортировки требуется эвакуатор с платформой. Классическая буксировка может повредить трансмиссию.

Хотя полный разряд батареи не является крушением, следует избегать таких ситуаций, поскольку они могут негативно повлиять на долговечность аккумулятора. Полная остановка электромобиля — это контролируемый процесс, разработанный для максимальной безопасности водителя и минимизации дискомфорта.

