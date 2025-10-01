Что не стоит оставлять в автомобиле: 9 опасных вещей

Авто / © Фото из открытых источников

Автомобилисты преимущественно делятся на два типа: те, которые превращают авто в свой второй дом, и те, кто предпочитает не оставлять в нем даже зарядное устройство. Для первых специалисты составили список вещей, которые крайне опасно оставлять в машине.

Об этом пишет uamotors.com.

Что не стоит оставлять в салоне авто

1. Лекарственные препараты

Как мы знаем, медикаменты нуждаются в особых условиях хранения. Так, на большинстве препаратов четко прописано, при какой температуре их следует держать. В случае, когда лекарство долго остается в авто, градус в котором нестабильный, может измениться их состав.

2. Ноутбуки и прочие гаджеты

Есть две причины – кражи и повреждения. Помните: если оставить ноутбук на видном месте в авто, он может стать целью воров, которые разобьют окно и своруют вашу ценность. Либо с целью продажи, либо с целью завладения вашими данными – это не важно. Кроме того, как низкие, так и высокие температуры могут повредить аккумуляторы гаджетов.

3. Защита от солнца и аэрозольные баллончики

Такие средства, как лосьоны, кремы для загара и дезодоранты нельзя оставлять, если авто находится под солнцем. Пластик может деформироваться, а баллончик даже взорваться.

4. Пластиковые бутылки с водой

Если вы оставили воду в автомобиле, пластик под воздействием тепла могут выделять вредные вещества. Да, она становится вредной для потребления.

5. Сумки и барсетки

Опять же ваша сумка — желанная добыча для вора. Затем вам понадобится вставлять стекло или ремонтировать авто даже в случае, когда ничего ценного внутри не было.

6. Очки

Если находящиеся на передней панели солнцезащитные очки нагреются, они могут не только повредиться, но и стать причиной возгорания. Вы оставили их на сиденье? С вероятностью в 99% вы забудете об этом, сядете на них и испортите дорогую вещь.

7. Винные и алкогольные изделия

Бутылки с алкоголем могут протечь. Как следствие – не только неприятный запах, но и предстоящая химчистка салона. А удовольствие это точно дороже бутылки базового напитка.

8. Важные документы и паспорт

Бардачок – не самое надежное место для хранения документов. Вы можете легко понести финансовые потери. Так что лучше носите ценные бумаги с собой.

9. Быстропортящиеся продукты

Шоколад, мясо, молочные продукты и прочее – продукты, которые быстро портятся в жару. Бактерии быстро размножатся, сделав такие продукты опасными для потребления. Также никуда не денется резкий запах.

