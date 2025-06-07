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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Что нельзя оставлять в авто летом: список опасных вещей

Оставленные в салоне вещи могут стать причиной взрыва или возгорания.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
автомобиль

автомобиль / © Pixabay

Украинских водителей призвали убрать эти 5 вещей из автомобиля — в жару они могут взорваться или стать ядом

Об этом пишет Автопилот.

С приходом летней жары в Украине, когда в Киеве и других городах температура достигает +31°C и выше, эксперты напоминают водителям: некоторые привычные предметы в салоне автомобиля могут стать настоящей угрозой.

Большинство из нас оставляет в машине различные мелочи: дезодорант, телефон, лекарства или банку газированного напитка. Однако в закрытом авто температура может стремительно подняться до +60°C, что делает эти вещи потенциально опасными.

Пять категорий вещей, которые категорически нельзя оставлять в авто во время жары

Аэрозольные баллончики

Дезодоранты, лак для волос или очистители стекол при высокой температуре становятся «бомбами замедленного действия». Повышенное давление внутри баллона может привести к взрыву, повреждению салона или воспламенению.

Газированные напитки

Банки с колой или энергетиками могут буквально «выстрелить». При нагревании газ расширяется, и банка может взорваться — со всеми последствиями в виде липкой жидкости и пластиковых осколков.

Смартфоны и другая электроника

Гаджеты очень чувствительны к температуре. Аккумуляторы и процессоры перегреваются, что не только выводит технику из строя, но и может вызвать короткое замыкание или возгорание.

Вейпы и электронные сигареты

Литиевые аккумуляторы особенно опасны в жару. Они могут протечь, взорваться или стать источником пожара. Лучше оставить эти устройства дома или забрать с собой.

Медикаменты

Многие лекарства, в частности антибиотики, нуждаются в хранении в прохладе. При температуре более +25°C их химическая формула может измениться. Это сделает лекарства неэффективными, а иногда — опасными для здоровья.

Почему это критически важно

Поврежденное авто, испорченная техника, взрыв в салоне или потеря здоровья — все это последствия банальной невнимательности. Многие водители не осознают, насколько опасным может быть перегретый салон.

Что советуют эксперты

  • всегда проверяйте авто перед выходом.

  • Не оставляйте никаких баллончиков, электроники, банок или лекарств в салоне.

  • Если берете что-то с собой — прячьте в бардачок или под сиденье в тень.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские водители до 20 августа должны получить «Код 95». Также мы рассказывали, что это и зачем.

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