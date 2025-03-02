Что нужно проверить в авто перед началом весны: советы эксперта

Весенний технический осмотр поможет сохранить безопасность на дороге, продлить срок службы авто и уйти от неожиданных затрат на ремонт.

С наступлением весны автомобиль нуждается в тщательной диагностике, ведь зимние условия оставляют отражение на состоянии ключевых узлов и систем. Холод, реагенты и дорожная грязь могут повредить отдельные детали, поэтому важно своевременно проверить машину во избежание неисправностей в теплый период.

Специалист в комментарии MMR.net.ua объяснил, какие элементы автомобиля следует проверить после зимы и как правильно подготовить автомобиль к весеннему сезону.

Основные системы, требующие проверки

Охлаждающая система

После зимы радиатор часто загрязняется остатками дорожной пыли и реагентом. Если его не очистить, это может привести к перегреву двигателя летом. Также следует проверить состояние антифриза и патрубков, поскольку низкие температуры могли вызвать микротрещины.

Тормозная система

Зимние условия создают дополнительную нагрузку на тормоза. Весной следует проверить износ тормозных колодок и дисков, а также убедиться, что тормозная жидкость не лишилась своих характеристик.

Подвеска и рулевое управление

Из-за постоянного воздействия ямовых дорог, льда и неровностей могут возникнуть повреждения амортизаторов, втулок стабилизаторов и сайлентблоков. Если при движении появились посторонние звуки или ухудшилась управляемость, необходимо пройти диагностику.

Следует ли сразу менять шины?

Переход на летнюю резину не следует спешить делать сразу после зимнего сезона. Оптимально изменять шины, когда среднесуточная температура превышает +7°C. Однако уже в начале весны рекомендуется провести проверку состояния шин независимо от их типа.

Весенний технический осмотр поможет сохранить безопасность на дороге, продлить срок службы авто и уйти от неожиданных затрат на ремонт.

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