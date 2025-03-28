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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Что нужно сделать весной, чтобы не увеличивался расход топлива

Эксперты рекомендуют обязательно весной проверять развал-схождение колес параллельно с заменой резины.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Автомобиль

Автомобиль

Весной водители, имеющие два комплекта шин для своего автомобиля, сменяют зимние шины на летние, но это еще не все, что нужно обязательно сделать после потепления. Эксперты рекомендуют одновременно с заменой резины проверить и развал-схождение колес.

Об этом пишет Today.ua.

Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации автомобилей обычно рекомендуют балансировать колеса после пробега от 10 до 15 тысяч км. Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать не нужно, кроме таких случаев: после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму; вы начали отмечать вибрацию; если вы начинающий водитель, который не заметит дисбаланса на колесах; после ДТП или серьезного ремонта подвески. Если за сезон пробег автомобиля составляет более 15 тысяч километров, то балансировать колеса нужно.

Почему же эксперты рекомендуют весной обязательно проверять развал-схождение колес параллельно с заменой резины? Речь, конечно, о тех, кто имеет два комплекта шин.

Замена шин с зимних на летние / © Фото из открытых источников

Замена шин с зимних на летние / © Фото из открытых источников

Дело в том, что если колеса неотрегулированы, то обязательно будут проблемы с управляемостью, автомобиль может вести в сторону, станет сложнее делать маневры на повороте, придется почаще давить на тормоз и газ. А это приводит к повышенному расходу топлива.

Неотрегулированный развал-схождение может привести и к более серьезной проблеме. Например, к понижению ресурса двигателя. Дело в том, что неотрегулированный развал-схождение повышает нагрузку на подвеску. То есть ресурс узлов и агрегатов становится меньше.

После балансировки колес автомобиль становится устойчивым, легко маневрирует на трассе с различным покрытием, повышается уровень безопасности водителя и пассажиров, меньше изнашиваются шины, продлевается срок эксплуатации всех элементов подвески, заметно уменьшается расход топлива.

Есть также другие способы понижения расхода топлива. С учетом цен на бензин и дизельное топливо всеми этими методами не следует пренебрегать. В марте 2025 года в Украине наблюдается снижение цен на топливо, но оно по-прежнему стоит дорого. Так, бензин А-95 сейчас стоит в среднем 55,68 грн за литр, дизельное топливо — 54,36 грн за литр, а автогаз — 36,33 грн за литр. Эксперты объясняют снижение цен на АЗС несколькими факторами. К примеру, стабилизацией цен на нефть в мире, политикой президента США Дональда Трампа, а также низким спросом на горючее со стороны украинских автомобилистов.

Напомним, в Украине водителям запрещено благодарить «аварийкой»: за это можно получить штраф.

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