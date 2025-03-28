Что нужно сделать весной, чтобы не увеличивался расход топлива

Автомобиль

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Весной водители, имеющие два комплекта шин для своего автомобиля, сменяют зимние шины на летние, но это еще не все, что нужно обязательно сделать после потепления. Эксперты рекомендуют одновременно с заменой резины проверить и развал-схождение колес.

Об этом пишет Today.ua.

Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации автомобилей обычно рекомендуют балансировать колеса после пробега от 10 до 15 тысяч км. Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать не нужно, кроме таких случаев: после последней балансировки колесо попадало на высокой скорости в глубокую яму; вы начали отмечать вибрацию; если вы начинающий водитель, который не заметит дисбаланса на колесах; после ДТП или серьезного ремонта подвески. Если за сезон пробег автомобиля составляет более 15 тысяч километров, то балансировать колеса нужно.

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Почему же эксперты рекомендуют весной обязательно проверять развал-схождение колес параллельно с заменой резины? Речь, конечно, о тех, кто имеет два комплекта шин.

Замена шин с зимних на летние / © Фото из открытых источников

Дело в том, что если колеса неотрегулированы, то обязательно будут проблемы с управляемостью, автомобиль может вести в сторону, станет сложнее делать маневры на повороте, придется почаще давить на тормоз и газ. А это приводит к повышенному расходу топлива.

Неотрегулированный развал-схождение может привести и к более серьезной проблеме. Например, к понижению ресурса двигателя. Дело в том, что неотрегулированный развал-схождение повышает нагрузку на подвеску. То есть ресурс узлов и агрегатов становится меньше.

После балансировки колес автомобиль становится устойчивым, легко маневрирует на трассе с различным покрытием, повышается уровень безопасности водителя и пассажиров, меньше изнашиваются шины, продлевается срок эксплуатации всех элементов подвески, заметно уменьшается расход топлива.

Есть также другие способы понижения расхода топлива. С учетом цен на бензин и дизельное топливо всеми этими методами не следует пренебрегать. В марте 2025 года в Украине наблюдается снижение цен на топливо, но оно по-прежнему стоит дорого. Так, бензин А-95 сейчас стоит в среднем 55,68 грн за литр, дизельное топливо — 54,36 грн за литр, а автогаз — 36,33 грн за литр. Эксперты объясняют снижение цен на АЗС несколькими факторами. К примеру, стабилизацией цен на нефть в мире, политикой президента США Дональда Трампа, а также низким спросом на горючее со стороны украинских автомобилистов.

Напомним, в Украине водителям запрещено благодарить «аварийкой»: за это можно получить штраф.

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