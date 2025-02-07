Что нужно знать о мойке автомобиля: важные рекомендации от экспертов

Для многих автовладельцев мытье машины дома, собственноручно является приятным и расслабляющим процессом, благотворно влияющим на внешний вид машины.

Чистота авто – это не только эстетика, но и забота о лакокрасочном покрытии. Если правильно следовать рекомендациям по мойке, авто будет выглядеть более опрятно и будет менее склонным к загрязнениям во время дальнейших поездок. Эксперты рекомендуют несколько важных правил по уходу за автомобилем.

Об этом пишет krivbass.city.

Перед мойкой следует помнить:

Не мойте авто, когда кузов горячий . Если транспорт долго стоял на солнце или только припарковался, дайте кузову остыть. Это позволит избежать разводов из-за быстрого испарения воды.

Используйте специальные автошампуни с воском. Мыло или посуда могут повредить лакокрасочное покрытие.

Мойте машину сверху вниз. Эта последовательность позволяет равномерно удалять грязь.

Как мыть авто на автомойке самообслуживания:

Оплатите услуги. Нанесите предварительный очиститель для размягчения грязи. Нанесите активную пену и оставьте на несколько минут. Смойте пену струей воды под давлением. По желанию нанесите жидкий воск для защиты кузова. Ополосните авто дистиллированной водой во избежание разводов.

Как мыть авто дома:

Используйте две емкости с водой – одну для шампуня, другую для ополаскивания губки.

Сначала смойте пыль чистой водой, затем нанесите шампунь.

Всегда двигайте губкой сверху вниз.

Завершите процесс вытиранием кузова микрофиброй.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно улучшить вид своего автомобиля и сохранить его чистоту надолго.

Напомним, ошибки водителей часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Пренебрежение правилами, превышение скорости и плохое техническое состояние автомобиля могут иметь серьезные последствия.

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