Что нужно знать о мойке автомобиля: важные рекомендации от экспертов

Для многих автовладельцев мытье машины дома, собственноручно является приятным и расслабляющим процессом, благотворно влияющим на внешний вид машины.
Чистота авто – это не только эстетика, но и забота о лакокрасочном покрытии. Если правильно следовать рекомендациям по мойке, авто будет выглядеть более опрятно и будет менее склонным к загрязнениям во время дальнейших поездок. Эксперты рекомендуют несколько важных правил по уходу за автомобилем.
Об этом пишет krivbass.city.
Перед мойкой следует помнить:
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Не мойте авто, когда кузов горячий. Если транспорт долго стоял на солнце или только припарковался, дайте кузову остыть. Это позволит избежать разводов из-за быстрого испарения воды.
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Используйте специальные автошампуни с воском. Мыло или посуда могут повредить лакокрасочное покрытие.
- Мойте машину сверху вниз. Эта последовательность позволяет равномерно удалять грязь.
Как мыть авто на автомойке самообслуживания:
- Оплатите услуги.
- Нанесите предварительный очиститель для размягчения грязи.
- Нанесите активную пену и оставьте на несколько минут.
- Смойте пену струей воды под давлением.
- По желанию нанесите жидкий воск для защиты кузова.
- Ополосните авто дистиллированной водой во избежание разводов.
Как мыть авто дома:
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Используйте две емкости с водой – одну для шампуня, другую для ополаскивания губки.
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Сначала смойте пыль чистой водой, затем нанесите шампунь.
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Всегда двигайте губкой сверху вниз.
- Завершите процесс вытиранием кузова микрофиброй.
Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно улучшить вид своего автомобиля и сохранить его чистоту надолго.
Напомним, ошибки водителей часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Пренебрежение правилами, превышение скорости и плохое техническое состояние автомобиля могут иметь серьезные последствия.
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