ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Что обязательно должно быть в авто зимой: советы эксперта

Автомобиль зимой – это не только зимняя резина и незамерзайка.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто зимой

Авто зимой / © Фото из открытых источников

Эксперты назвали список вещей, без которых холод может стать настоящим испытанием для водителя. Позаботьтесь о том, чтобы вы «запаслись» необходимым пере стартом сезона.

Об этом сообщает UAMOTORS.

Какие вещи следует иметь в авто зимой

Специалист советует всегда иметь в багажнике:

  • щетку для снега — желательно телескопическую, особенно если речь идет о кроссовере или минивэне, ведь такой вариант поможет без труда добраться даже до крыши или труднодоступных участков кузова;

  • скребок для стекла – он быстро уберет лед и обеспечит хорошую видимость;

  • лопата – понадобится в сильные снегопады, ею можно расчистить место для парковки или выезда;

  • пусковые провода – они помогут «оживить» аккумулятор в мороз;

  • буксировочный трос – прочный, чтобы выдержать вес авто и обеспечить безопасную буксировку;

  • запас технических жидкостей - моторное масло, антифриз, средство для доливания и жидкость для размораживания замков, которая спасет при сильных морозах или после мойки;

  • цепи против скольжения — они помогут уверенно чувствовать себя даже на заснеженных или гололедных дорогах, поэтому совет актуален для тех, кто часто уезжает за город.

Раньше мы писали о неочевидной опасности тонировки стекла.

«Если дорога хорошо освещена, проблем может и не быть. Но когда улицы темные или во время отключения света, водитель фактически ничего не видит. Даже пешехода в светоотражающих элементах можно не заметить», – объяснил эксперт Александр Федченко.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie