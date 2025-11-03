- Дата публикации
Что обязательно должно быть в авто зимой: советы эксперта
Автомобиль зимой – это не только зимняя резина и незамерзайка.
Эксперты назвали список вещей, без которых холод может стать настоящим испытанием для водителя. Позаботьтесь о том, чтобы вы «запаслись» необходимым пере стартом сезона.
Об этом сообщает UAMOTORS.
Какие вещи следует иметь в авто зимой
Специалист советует всегда иметь в багажнике:
щетку для снега — желательно телескопическую, особенно если речь идет о кроссовере или минивэне, ведь такой вариант поможет без труда добраться даже до крыши или труднодоступных участков кузова;
скребок для стекла – он быстро уберет лед и обеспечит хорошую видимость;
лопата – понадобится в сильные снегопады, ею можно расчистить место для парковки или выезда;
пусковые провода – они помогут «оживить» аккумулятор в мороз;
буксировочный трос – прочный, чтобы выдержать вес авто и обеспечить безопасную буксировку;
запас технических жидкостей - моторное масло, антифриз, средство для доливания и жидкость для размораживания замков, которая спасет при сильных морозах или после мойки;
цепи против скольжения — они помогут уверенно чувствовать себя даже на заснеженных или гололедных дорогах, поэтому совет актуален для тех, кто часто уезжает за город.
