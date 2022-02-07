Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке 2022 года

Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке 2022 года

Аптечка должна быть в каждом автомобиле.

О том, что в каждом авто должна быть комплектная аптечка, водитель узнает еще на курсах по вождению. Ведь такая маленькая сумочка в критический момент может спасти человеку жизнь. Но к сожалению многие автомобилисты пренебрегают аптечками и даже не знают, есть ли она в авто вообще.

ТСН.Авто подскажет вам, что должно быть в аптечке современного водителя, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

Первое, что нужно запомнить – это то, что есть две комплекции аптечек — АМА-1 (для машин, которые могут вместить максимум 9 человек) и АМА-2 (для машин, вмещающих более 9 человек). Перечень предметов у них одинаков, разница только в их количестве.

Также есть еще два различных вида наборов медицинского оборудования. Первый предназначен для остановки кровотечения, а вот второй для оказания неотложной помощи при травмах.

Итак, давайте рассмотрим, что должно быть в обычной аптечке легкового авто по первому виду:

жгут для остановки кровотечений (1 шт);

эластичный бинт размером 5 м*10 см (1 шт);

обычные бинты:

стерильные – 5 м*10 см (2 шт) и 7 м*14 см (1 шт);

нестерильные – 5 м*5 см (1 шт) и 7 м*14 см (1 шт);

салфетки с хлоргексидином размером 6*10 см или их заменители, антимикробные гелевые полоски 10*50 см или их заменители (2 шт);

кровоостанавливающие салфетки с фурагином 6*10 см или их заменители (2 шт);

стерильные салфетки 6*10 см (6 шт);

стерильный перевязочный пакет (1 шт);

парамедицинские ножницы длиной 19 см (1 шт);

блокнот и шариковая ручка (1 шт.).

Теперь перейдем ко второму виду:

медицинская перевязочная косынка из любой ткани, размер 50*50 см (1 шт);

гелевая повязка для ожогов (1 шт);

одноразовая плёнка для искусственного дыхания (1 шт);

медицинские полиэтиленовые перчатки №8 (1 шт);

термопокрывало 160*210 см (1 шт);

парамедицинские ножницы длиной 19 см (1 шт);

анатомический пинцет (1 шт);

английские шпильки (2 шт);

нестерильные марлевые бинты – 5 м*5 см (2 шт) и 7 м*14 см (2 шт);

упаковка марлевых стерильных салфеток среднего размера (1 шт);

нестерильная вата, 50 г (1 шт);

лейкопластырь в рулоне размер 5 м*5 см (1 шт);

бактерицидный лейкопластырь, размер 2,3*7,2 см (4 шт).

Если у вас будет весь этот набор, тогда при необходимости, вы возможно, сможете спасти кому-то жизнь. Также тогда вы не получите штраф в размере 340 гривен.

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