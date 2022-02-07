Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке 2022 года

Аптечка должна быть в каждом автомобиле.
О том, что в каждом авто должна быть комплектная аптечка, водитель узнает еще на курсах по вождению. Ведь такая маленькая сумочка в критический момент может спасти человеку жизнь. Но к сожалению многие автомобилисты пренебрегают аптечками и даже не знают, есть ли она в авто вообще.
ТСН.Авто подскажет вам, что должно быть в аптечке современного водителя, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.
Первое, что нужно запомнить – это то, что есть две комплекции аптечек — АМА-1 (для машин, которые могут вместить максимум 9 человек) и АМА-2 (для машин, вмещающих более 9 человек). Перечень предметов у них одинаков, разница только в их количестве.
Также есть еще два различных вида наборов медицинского оборудования. Первый предназначен для остановки кровотечения, а вот второй для оказания неотложной помощи при травмах.
Итак, давайте рассмотрим, что должно быть в обычной аптечке легкового авто по первому виду:
- жгут для остановки кровотечений (1 шт);
- эластичный бинт размером 5 м*10 см (1 шт);
- обычные бинты:
стерильные – 5 м*10 см (2 шт) и 7 м*14 см (1 шт);
нестерильные – 5 м*5 см (1 шт) и 7 м*14 см (1 шт);
- салфетки с хлоргексидином размером 6*10 см или их заменители, антимикробные гелевые полоски 10*50 см или их заменители (2 шт);
- кровоостанавливающие салфетки с фурагином 6*10 см или их заменители (2 шт);
- стерильные салфетки 6*10 см (6 шт);
- стерильный перевязочный пакет (1 шт);
- парамедицинские ножницы длиной 19 см (1 шт);
- блокнот и шариковая ручка (1 шт.).
Теперь перейдем ко второму виду:
- медицинская перевязочная косынка из любой ткани, размер 50*50 см (1 шт);
- гелевая повязка для ожогов (1 шт);
- одноразовая плёнка для искусственного дыхания (1 шт);
- медицинские полиэтиленовые перчатки №8 (1 шт);
- термопокрывало 160*210 см (1 шт);
- парамедицинские ножницы длиной 19 см (1 шт);
- анатомический пинцет (1 шт);
- английские шпильки (2 шт);
- нестерильные марлевые бинты – 5 м*5 см (2 шт) и 7 м*14 см (2 шт);
- упаковка марлевых стерильных салфеток среднего размера (1 шт);
- нестерильная вата, 50 г (1 шт);
- лейкопластырь в рулоне размер 5 м*5 см (1 шт);
- бактерицидный лейкопластырь, размер 2,3*7,2 см (4 шт).
Если у вас будет весь этот набор, тогда при необходимости, вы возможно, сможете спасти кому-то жизнь. Также тогда вы не получите штраф в размере 340 гривен.
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