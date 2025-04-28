Что обязательно нужно проверить в б/у авто после покупки - список

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Покупка б/у автомобиля — всегда серьезный шаг. Несмотря на то, что автомобиль может выглядеть ухоженным, а продавец уверяет в хорошем техническом состоянии, новый владелец должен провести тщательную проверку.

Об этом пишет Твоя МАШИНА.

Вот что необходимо сделать сразу после приобретения:

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Замена моторного масла и фильтров

Не стоит полностью доверять словам предыдущего владельца о недавней замене масла и фильтров. Лучше заменить проворное масло, масляный фильтр, а также фильтры воздуха, горючего и салона. Это поможет избежать неожиданностей и продлит срок службы двигателя.

Проверка аккумулятора

Аккумулятор старше 3-4 лет следует проверить на состояние. Слабый аккумулятор может подвести в самый неподходящий момент, особенно в зимний период. Если есть сомнения в его работоспособности, лучше заменить.

Оценка тормозной системы

Проверьте состояние тормозных колодок, дисков, уровень и состояние тормозной жидкости. Также обратите внимание на работу ручного тормоза. Если есть какие-либо сомнения в эффективности тормозов, лучше заменить компоненты, ведь это вопрос безопасности.

Проверка ходовой части

Необходимо провести диагностику ходовой части, в том числе амортизаторов, шаровых опор, рулевых тяг и подшипников. Это поможет избежать проблем во время езды и обеспечит безопасность.

Проверка трансмиссии

В автомобилях с механической коробкой передач следует проверить сцепление. Если у вас автоматическая коробка, следует заменить или хотя бы проверить трансмиссионную жидкость. Это предотвратит серьезные поломки.

Оценка системы охлаждения

Проверьте уровень и цвет охлаждающей жидкости, состояние трубок и герметичность системы. Также проверьте работу вентилятора и термостата.

Проверка электроники и освещения

Проверьте все световые приборы, лампочки, стеклоподъемники, кондиционер, обогреватель и мультимедиа. Также можно подключить автомобиль к диагностическому сканеру, чтобы проверить наличие ошибок в электронных системах.

Глубокая чистка салона

Даже если салон кажется чистым, следует провести химчистку сидений, потолка и отделать вентиляционную систему. Это поможет избавиться от старых запахов и грязи, а также обеспечит комфортную атмосферу в салоне.

Оформление документов

Не забудьте переоформить автомобиль на себя в органах МВД, сменить собственника в страховом полисе (ОСАГО, а по желанию — КАСКО). Также проверьте, нужно ли снять автомобиль с учета, если это предусмотрено правилами.

Составление плана обслуживания

Запишите пробег автомобиля на момент покупки и составьте план технического обслуживания. Это позволит отслеживать потребности в сервисном обслуживании и поможет поддерживать автомобили в хорошем состоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно обкатать новый автомобиль.