Мало кто знает, зачем она: что означает буква G на коробке передач (фото)

Коробка передач / © pixabay.com

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В некоторых автомобилях с механической коробкой передач на рычаге переключения можно увидеть необычную букву G. Она обозначает специальную сверхнизкую передачу, позволяющую преодолевать сложные участки дороги, подниматься по крутым склонам и буксировать тяжелые грузы. Однако эта функция встречается не только в грузовиках и внедорожниках: ее использовали даже в Porsche 959.

Об этом пишет испанское автомобильное издание MotorPasión.

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«Опытные водители тракторов и подержанных грузовиков знают эту передачу под названием Granny Gear, что можно перевести как „бабушкина передача“. Она дает возможность двигаться на очень низкой скорости, когда обычной первой передачи недостаточно», — говорится в материале.

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Фото Motorpasión

Что означает буква G на рычаге переключения передач

В большинстве автомобилей с механической коробкой передач схема переключения содержит передачу заднего хода (R) и последовательность основных передач — от первой до четвертой, пятой, шестой или даже седьмой.

Однако в отдельных моделях производители предусмотрели дополнительное положение G. Буква происходит от немецкого слова Geländewagen, что означает «внедорожник». Именно так Mercedes-Benz назвал свою модель G-Class.

В то же время, в некоторых автомобилях буква G обозначает не название модели, а специальную передачу с очень низким передаточным числом. Она обеспечивает медленное движение с высоким тяговым усилием.

Это особенно полезно при движении по крутым подъемам, буксировке тяжелых грузов или спуску по склонам, когда нужно контролировать скорость без постоянного нажатия на тормоза.

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По принципу работы такая передача напоминает понижающую передачу, хотя технически не является полноценной раздаточной коробкой с пониженным рядом. Ранее подобное решение часто использовалось в сельскохозяйственной технике и грузовиках.

Porsche 959

Зачем передачу G установили в спортивном Porsche 959

Один из самых необычных автомобилей с такой функцией — Porsche 959, суперкар, который немецкий производитель представил в 1980-х годах.

На первый взгляд, сверхнизкая передача не должна быть нужна спортивному автомобилю, созданному для высоких скоростей. К тому же Porsche 959 оснащался полным приводом и впоследствии одержал победу на ралли Дакар.

Однако по версии, приведенной в материале Motorpasión, появление передачи G имело другую причину — требования к уровню шума автомобилей при сертификации на отдельных рынках.

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В Porsche 959 схема переключения выглядела так: RG-1-2-3-4-5-6. То есть после заднего хода шла передача G, а затем еще шесть передач. При этом первая передача располагалась налево и ниже, на месте, где обычно находится вторая. Такую схему называют dogleg: она позволяет разместить вторую и третью передачи на одной прямой, как четвертую и пятую, что удобно во время спортивного вождения.

По распространенной версии, во время омологации Porsche 959 производитель столкнулся со строгими нормами по шуму в некоторых странах. Поскольку соответствующие измерения проводили на первой передаче, инженеры добавили еще одну, более короткую передачу G.

В результате передача, которая по обычной схеме была первой, фактически стала второй, а автомобиль получил возможность пройти испытания на шум в соответствии с установленными требованиями.

Volkswagen T3 Syncro также имел передачу G

Еще одна модель, в которой использовали такую функцию, — Volkswagen T3 Syncro.

В отличие от Porsche 959 здесь сверхнизкую передачу предусмотрели не для прохождения испытаний на шум, а для практических нужд. Она помогала автомобилю преодолевать сложные участки местности и двигаться на низкой скорости, когда потребовалось дополнительное тяговое усилие.

По своему назначению это решение походило на передачу G в тракторах и грузовиках.

Форд / © https://media.ford.com/

Как Ford называет аналогичную функцию

Подобное техническое решение использовалось и в некоторых автомобилях Ford с механической коробкой передач. Однако производитель не обозначал его буквой G.

Вместо этого Ford применял название Crawler Gear, которое можно перевести как «сверхнизкая передача». Ее предназначение такое же: обеспечивать движение на очень низкой скорости и помогать автомобилю преодолевать сложные участки или перемещать тяжелые грузы.

Напомним, современные автомобили, все больше напоминающие компьютеры на колесах, все же имеют неожиданное слабое место.

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