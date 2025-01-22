Что означает дорожный знак "глаза" и где его устанавливают

Этот знак информирует водителей о необходимости включения ближнего света фар. Его устанавливают в горной местности, на серпантинах, при въездах в тоннеле, подземных путепроводах или на отдельных участках автомагистралей.

Дорожный знак с изображением "глаз" или "прищуренных глаз" встречается только на дорогах Америки. Украинские и европейские водители его не увидят, однако в Европе есть аналоги этого знака.

Об этом рассказал портал PGM.ua.

Этот знак информирует водителей о необходимости включения ближнего света фар. Его устанавливают в горной местности, на серпантинах, при въездах в тоннеле, подземных путепроводах или на отдельных участках автомагистралей.

Основное предназначение знака:

• На узких дорогах – предотвращение ослепления встречных водителей.

• На горных серпантинах – во избежание внезапного ослепления транспорта во время резких поворотов, что может привести к ДТП.

Ближний свет фар обеспечивает видимость на расстоянии около 40 метров вперед, что позволяет водителям ориентироваться на дороге в темное время суток или в сложных условиях.

Европейский аналог "глаз".

В европейских странах аналогом этого знака является синий круг с значком ближнего света фар. Чаще его можно увидеть перед въездами в тоннеле.