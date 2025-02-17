Что означает дорожный знак "Изменение покрытия" и почему водителям следует быть внимательными

Если водитель не подготовится к смене покрытия, то он может попасть в аварийную ситуацию.

Дорожный знак "Смена покрытия" предупреждает водителей об изменении типа дороги – с усовершенствованного покрытия на гравийную или грунтовую поверхность. Это важный сигнал для всех участников дорожного движения, так как такие участки могут быть потенциально опасными.

Детальнее – в материале ТСН.ua.

Что такое усовершенствованное покрытие?

Это дорожное покрытие из асфальтобетона, цементобетона или обработанных минеральных материалов, таких как щебень, гравий или шлак. Также усовершенствованными считаются покрытия из брусчатки, камня, клинкера или мозаики.

Почему изменение покрытия может быть опасным?

На дорогах Украины редко встречаются участки с одинаковым покрытием по всей длине. Внезапный переход с асфальта на гравий или грунтовую дорогу может существенно повлиять на управляемость автомобиля, особенно в условиях дождя, снега или гололеда. Участки с разными типами покрытия имеют:

Различный коэффициент сцепления может привести к скольжению колес.

Различная степень деформации, что повышает риск потери контроля за авто.

Если водитель не подготовится к смене покрытия, то он может попасть в аварийную ситуацию.

Где устанавливается символ?

Вне населенных пунктов – за 150-300 метров до опасного участка.

В пределах населенных пунктов – за 50-100 метров до начала смены покрытия.

Благодаря этому водительскому знаку могут заранее снизить скорость и подготовиться к новому типу дороги, что значительно повышает безопасность движения.

Раньше мы рассказывали, что означает дорожный знак "Неровная дорога" и почему его следует не игнорировать.