Что означает дорожный знак "Неровная дорога" и почему его не следует игнорировать

Игнорирование этого знака может привести к повреждению ходовой части автомобиля или даже к аварийным ситуациям.

Знак "Неровная дорога" предупреждает водителей о возможных ямах, путях и других дефектах дорожного покрытия, которые могут повлиять на безопасность движения. Его устанавливают перед участками, где проезжая часть имеет неровности, которые могут привести к потере управляемости или повреждению автомобиля.

Детальнее – в материале ТСН.ua.

Важно понимать, что из-за большого количества таких участков на украинских дорогах этот знак устанавливается только в самых опасных местах. Однако это не означает, что на других участках покрытие не может быть повреждено. Поэтому водителям следует быть внимательными и следить за состоянием дороги в любом случае.

По правилам, знак "Неровная дорога" вне населенных пунктов устанавливается за 150-300 метров до проблемного участка. В городах и селах его размещают на расстоянии 50-100 метров до начала неровностей.

Игнорирование этого знака может привести к повреждению ходовой части автомобиля или даже к аварийным ситуациям. Поэтому при его появлении следует снизить скорость и быть особенно внимательным, поскольку дорожные ухабы могут быть достаточно глубокими и опасными.

Напомним, что в Украине недавно начали устанавливать новый дорожный знак, получивший народное название "точка в треугольнике". Официально он обозначает "Место (участок) концентрации ДТП" и имеет код 1.41 в ПДД.