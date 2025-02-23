Что означает дорожный знак "рыба переходит дорогу"

В округе Мейсон, штат Вашингтон, организован пешеходный переход для рыбы у реки Скокомиш, где специальные дорожные знаки информируют о переходе лососей через дорогу во время сезонных разливов.

Об этом пишет "Автотема".

Во время дождей на окраине поселения дорога затапливается на 20-25 метров, и в этот период выставляются дорожные знаки, предупреждающие о "переправе лосося", предлагая водителям двигаться очень осторожно.

Лососевые используют затопленный участок дороги для миграции в места нереста. Водители осторожно относятся к рыбе, позволяя ей безопасно добраться до низины для отложения икры. Рыбалка в этот период запрещена.

Напомним, в Украине недавно начали устанавливать новый дорожный знак, получивший народное название "точка в треугольнике". Официально он обозначает "Место (участок) концентрации ДТП" и имеет код 1.41 в ПДД.

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