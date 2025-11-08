Что означает красная разделительная полоса на дороге - объяснение

Красная разделительная полоса на дороге / © Скриншот

На дорогах Испаниипоявилась новая разметка, которая уже смутила водителей и вызвала немало вопросов.

Об этом пишет Твоя МАШИНА.

Пилотный проект стартовал в Малаге - красные полосы нанесли на участке, где часто случались трагические ДТП. Дорожники решили протестировать, повлияет ли более яркий цвет разметки на поведение водителей и уменьшит ли риск аварий.

Испанские дорожники объясняют: красный цвет влияет на подсознание, заставляет водителей сосредотачиваться и быть внимательнее. По наблюдениям местных транспортных служб, количество нарушений на таких участках уже уменьшилось.

"Это не изменение правил, а скорее психологический прием. Человек реагирует на красный как на сигнал опасности еще до того, как осознает ситуацию", - объясняет испанский автоинженер Мануэль Рамирес, консультант дорожных проектов в Андалусии.

В Украине подобная разметка пока не применяется - на наших дорогах разрешены только белые и желтые линии. В то же время эксперты считают, что испанский опыт может быть полезным и для украинских дорожников.

Инженер по безопасности движения Сергей Котов отмечает: "На опасных участках или вблизи школ красная разметка могла бы уменьшить количество аварий даже без установки камер контроля".

В то же время специалисты отмечают: красная линия не меняет правил дорожного движения. Обгон через сплошную, независимо от ее цвета, остается нарушением. В Испании за это предусмотрен штраф до 400 евро (примерно 18 тысяч гривен), а в Украине - от 340 до 425 гривен, в зависимости от обстоятельств.

