Что означает новая красная разметка на дорогах

Новая разметка / © autotheme.info

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В Украине традиционно на дорогах используют белую или желтую разметку, так что красный цвет может удивить местных водителей. Однако в Европе этот вид разметки уже стал популярным и широко используемым.

Об этом пишет Автотема.

В Испании на опасных участках дорог стали использовать красную разметку, которая должна предупреждать водителей и сокращать количество ДТП. Это новшество было внедрено на трассах в Малага, где раньше было много аварий, и результаты исследований показали снижение аварийности.

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Несмотря на ввод красной разметки на дорогах Испании, правила дорожного движения остаются неизменными. Пересечение сплошной линии для обгона остается нарушением, за которое в Испании штрафуют до 400 евро, а в Украине от 340 до 425 гривен, в зависимости от обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских прав.