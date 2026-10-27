Что означает желтый знак с черным грузовиком: водителям объяснили его скрытый смысл

Дорожный знак «Truck Crossing». Фото: Федеральное управление автомобильных дорог — MUTCD

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В США на дорогах можно увидеть желтый знак в форме ромба с черным изображением грузовика. Он предупреждает водителей об участках, где крупные грузовые автомобили могут неожиданно выехать на проезжую часть.

Как пишет SlashGear, этот знак называется Truck Crossing, что означает «Место пересечения дороги грузовиками». Его устанавливают там, где водителям нужно быть особенно внимательными из-за возможного появления крупногабаритного транспорта.

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Важно не только изображение, но и цвет знака. Жёлтый фон используется для предупреждения о потенциальных опасностях и изменениях дорожных условий. Красный обычно обозначает запреты или требования, требующие немедленной реакции, тогда как зелёный и синий применяются для навигационной и сервисной информации.

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Какие ещё дорожные знаки с грузовиками существуют

Изображение грузовика на дорожном знаке не всегда имеет одно и то же значение. Например, если над транспортным средством нарисована изогнутая стрелка, это предупреждение о риске опрокидывания грузовика на определенном участке дороги.

В то же время знак с изображением грузовика в красном круге, перечеркнутом диагональной линией, означает, что движение грузового транспорта запрещено.

Существуют также специальные предупреждения для водителей крупногабаритных автомобилей. В частности, знак с изображением грузовика рядом с деревом указывает на опасность столкновения с деревьями вдоль дороги.

Отдельную категорию составляют информационные знаки. Так, синий знак с изображением грузовика и буквой «P» указывает на наличие мест для парковки грузового транспорта.

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Напомним, ранее мы сообщали, что даже исправный на первый взгляд автомобиль осенью может неожиданно подвести. Причиной нередко становятся ошибки в обслуживании, которых легко избежать, если вовремя подготовить автомобиль к холодам.

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