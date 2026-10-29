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ТСН в социальных сетях

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Что означает желтый знак с черным шевроном: водителям объяснили, почему он важен

Желтый прямоугольный знак с черным шевроном устанавливают на внешней стороне опасных поворотов в США, чтобы предупредить водителей об изменении направления движения и необходимости снизить скорость.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Желтый знак с черным шевроном

Желтый знак с черным шевроном / © slashgear.com

На дорогах США можно встретить прямоугольный дорожный знак с черным шевроном на желтом фоне.

В SlashGear объяснили, что он означает.

Такой знак используется для дополнительного указания направления при изменении горизонтальной траектории дороги. Он предупреждает водителей о повороте на дороге. Шеврон указывает в направлении поворота.

Такой знак всегда устанавливается с наружной стороны поворота. Более того, он обычно также указывает на то, что водителю необходимо снизить скорость для безопасного прохождения поворота.

Если разница скоростей на таком повороте составляет 30 км/ч или больше, проектировщики дорог обязаны устанавливать такие знаки на скоростных и автомагистралях, а также на некоторых оживленных магистралях. Однако на второстепенных дорогах с меньшим суточным трафиком они могут отсутствовать.

Ранее мы объясняли, что означает желтый дорожный знак с черным грузовиком. Он предупреждает о потенциально опасных участках, где водителям следует быть особенно внимательными.

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