Что означают черные точки на внутренней стороне окон автомобиля

Автомобиль / © Pixabay

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Кажется, многие водители только сейчас узнают о назначении черных точек на краях ветровых стекол автомобилей после того, как один человек обратился за советом в интернете.

Многие водители только сейчас открыли для себя назначение черных точек на краях лобового стекла автомобиля.

Об этом пишет Еxpress.

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Все началось с того, что пользователь по имени Рори Томас поделился фото своего ветрового стекла на Reddit и спросил: «Почему на ветровом стекле автомобиля есть эти точки?» Этот вопрос вызвал активное обсуждение. Некоторые пользователи признались, что тоже не знали ответа, а другие поделились своими знаниями. Один из комментаторов написал: «Это безумие! Я только вчера сидел в автобусе и думал об этом». Другой пошутил: «Не знаю, но эти точки реально спасли меня, когда я шел в суд из-за штрафа за парковку, и дело было отклонено. Хвала точкам на ветровом стекле!».

Как объяснили опытные пользователи, эти точки называются фритами. Это маленькие кусочки черной эмали, встраиваемые в края стекла еще на этапе производства.

Основная функция — техническая. Черное кольцо из фритов защищает клей и уплотнитель, которым крепится стекло, от солнечного излучения. Без этой защиты ультрафиолет мог бы высушить клей, и лобовое стекло утратило бы крепкость.

Но есть еще одна деталь. Если бы было только сплошное черное кольцо, оно сильнее нагревалось бы под солнцем, и на границе с прозрачным стеклом возникало бы резкое изменение температуры. Точки, или матричный рисунок, сглаживают этот переход — тепло распределяется постепенно, что снижает риск повреждения стекла.

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Один из участников обсуждения по автомобильной отрасли отметил: «Кольцо обязательно, чтобы скрыть клей и обработку, а матричный рисунок — сугубо эстетический». Другой человек добавил, что черный цвет фритов блокирует солнечный свет и не позволяет ему разрушить клеевую основу, что немаловажно в случае аварии.

Хотя эти точки кажутся мелочью, на самом деле они выполняют несколько важных функций — от безопасности до эстетики.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если авто на парковке заблокировало другое авто.