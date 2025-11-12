Что происходит с автомобилем, если на нем долго не ездить

автомобиль / © Фото из открытых источников

Реклама

Машины, как и живые организмы, созданы для движения, и длительный простой способен нанести им серьезный вред — от коррозии до порчи всех систем.

Об этом пишет SlashGear.

Если оставить автомобиль стоять на одном месте в течение десятков лет, с ним начнут происходить разрушительные процессы, которые напоминают атрофию мышц у человека, который не двигается годами. Для примера, Jaguar E-Type, простоявший 15 лет без движения, подвергся значительному износу деталей, хотя и физически оставался целым.

Реклама

Автомобили созданы для движения: трение, тепло и циркуляция жидкостей поддерживают их в работоспособном состоянии. Без этого резина твердеет, металл ржавеет, батареи выходят из строя, а масла и другие жидкости разрушаются. Подвеска проседает, шины начинают гнить, а салонные материалы — разрушаться.

Особенно критичной становится ситуация в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур: даже машина, простоявшая несколько лет, может выглядеть и пахнуть так, будто она не двигалась десятилетиями.

Влага способна проникать в любые щели кузова и салона, вызывая внутреннюю коррозию. На коврах, вентиляционных решетках и отделке может появиться плесень, а пластик — трескаться. Из-за отсутствия движения масло не циркулирует, и металлические поверхности окисляются. Современное топливо не предназначено для длительного хранения: через несколько месяцев оно становится липким, что может засорить топливные насосы, форсунки и трубопроводы. Дизельное топливо портится еще быстрее.

Трансмиссия и другие части привода тоже страдают от долгого простоя: трансмиссионное масло оседает и загустевает, уплотнители высыхают и начинают течь, а охлаждающая жидкость разрушается и становится кислотой, разрушая алюминиевые и стальные детали. Ко всему этому добавляется риск появления грызунов и насекомых, которые могут повредить проводку и изоляцию.

Реклама

Чтобы сохранить автомобиль на долгие годы, коллекционеры придерживаются нескольких правил. В первую очередь тщательно очищают кузов и днище и наносят воск для предотвращения коррозии. Топливный бак следует заполнить стабилизатором топлива без этанола, а машину хранить в сухом помещении с контролируемой температурой. Для поддержания батареи используют зарядное устройство или «держатель заряда».

Чтобы избежать деформации шин и проседания подвески, автомобиль ставят на домкраты и накрывают специальным чехлом. Ручник желательно отпустить, менять масло и выполнять базовое обслуживание даже во время хранения. Лучше всего — запускать мотор раз в две недели и делать короткую пробную поездку, чтобы жидкости циркулировали.

Правильное хранение позволяет максимально сохранить ценность автомобиля, даже если он не эксплуатируется годами. Коллекционеры часто хранят авто с небольшим пробегом десятилетиями, а затем выставляют на аукционы, где их пробег может оставаться очень малым, несмотря на возраст машины.

Напомним, ранее эксперт поделился простым, но эффективным методом, который позволяет согреть ледяной салон автов зиму и убрать конденсат с окон за считанные минуты.