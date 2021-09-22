Что произойдет, если на авто начать движение сразу после запуска двигателя: почему это нельзя делать

Что произойдет, если на авто начать движение сразу после запуска двигателя: почему это нельзя делать

Прогревать двигатель нужно не только зимой, а в целом в течение всего года.

Многие водители убеждены, что греть мотор в теплую погоду не обязательно, поэтому можно давить на "газ" сразу после включения зажигания.

Однако делать так — это серьезная ошибка. Об этом сообщает сайт rg.ru.

Напомним, что зимой во время мороза стенки цилиндров в неработающем двигателе сжимаются и промежутки между трущимися поверхностями сокращаются.

Загустевшее на морозе моторное масло после "холодного" запуска не успевает подняться каналами с поддона картера, и если водитель начинает активно нажимать на акселератор, двигатель испытывает масляное голодание и поэтому ускоряется износ его трущихся элементов.

Весной, летом и в начале осени прогревать агрегат также нужно. После длительной стоянки, чаще ночной, масло стекает в картер. Чтобы оно разошлось по системе, необходимо время.

С плюсовой температурой это две-три минуты работы на "холостых". Однако если не дать их мотору, масло не успеет добраться через каналы в трущиеся детали.

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Кроме того, если начать движение без прогрева, масло, не набрав нужную температуру, будет хуже поступать в масляный фильтр и соответственно хуже очищаться.

Поэтому, не прогревая двигатель в том числе весной, осенью и летом, провоцируется более активное загрязнение смазки.

Масляное голодание двигателя в случае отсутствия его прогрева усиливает каталитический нейтрализатор. Чтобы он вышел на рабочий диапазон температур, после пуска холодного двигателя в него фактически льется топливо. В итоге смазка со стенок цилиндров смывается. Таким образом, если сразу начать движение, это будет провоцировать задиры на стенках цилиндров.

Больше всего без прогрева страдают турбированные агргеты. После их запуска горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины и разогревают ее до 1000 и более градусов. При отсутствии или дефиците масла механизм турбины будет быстро и активно изнашиваться.

Кроме того, помимо мотора от непрогрева страдает трансмиссия, особенно гидромеханические "автоматы". Топливному насосу надо время, чтобы прокачать масло и подготовить механизмы АКП к работе. Хотя и с механической коробкой будет плохо от того, что ее механизмы начнут движение в густом смазочном материале.

Понять, что двигатель и трансмиссия прогрелись, можно посмотрев на обороты холостого хода. Когда масло начинает заполняет всю систему, стрелка тахометра опускается примерно до 900 об/мин. Об этом также свидетельствует характерное ослабление моторного шума. После этого можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут без сильного ускорения.

Ранее сообщалось, что специалисты составили список неисправностей, которые обойдутся слишком дорого для автовладельца.

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