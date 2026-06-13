Что проверить в автомобиле перед отпуском: список, который может спасти поездку

Как подготовить автомобиль к отпуску / © Freepik

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Перед летним отпуском водителям рекомендуют не пренебрегать базовой проверкой технического состояния автомобиля. Простой осмотр перед выездом поможет избежать поломок в дороге, непредвиденных расходов и испорченного отдыха.

Об этом сообщило издание AmperСar.

Перед дальним путешествием эксперты советуют в первую очередь проверить основные технические жидкости автомобиля — моторное масло, охлаждающую и тормозную жидкость. Также не лишним будет пополнить запас стеклоомывателя, ведь летом лобовое стекло быстро загрязняется пылью и остатками насекомых.

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Особое внимание следует уделить тормозной системе. Если при торможении появились необычные звуки, вибрации или изменилась реакция педали, автомобиль лучше проверить в сервисе перед выездом.

Не менее важное значение имеет состояние шин. Рекомендуется проверить давление в колесах с учетом дополнительной нагрузки во время поездки. Также стоит оценить глубину протектора и осмотреть шины на наличие трещин или других повреждений. При этом следует убедиться, что запасное колесо, домкрат и гаечный ключ готовы к использованию.

Перед началом поездки следует убедиться в исправности наружного освещения — фар, поворотников, стоп-сигналов и фонарей заднего хода. Также специалисты советуют проверить состояние аккумулятора и работу кондиционера, особенно если маршрут будет проходить через жаркие регионы.

Отдельно рекомендуется проверить стеклоочистители. Если щетки оставляют полосы или недостаточно очищают стекло, их лучше заменить ещё до поездки.

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В багажнике должны находиться аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Для поездок за границу водителям рекомендуется дополнительно взять светоотражающие жилеты для каждого пассажира.

Также перед выездом следует проверить срок действия документов — водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса. Для поездок по странам Европы понадобится ещё и международный страховой сертификат «Зеленая карта».

Напомним, ранее мы сообщали, чтоэлектромобили могут повторно загораться даже после того, как пожар удалось потушить. По словам специалистов, это связано с особенностями тяговых аккумуляторов: поврежденная батарея способна снова загореться после возгорания, что затрудняет ликвидацию таких пожаров.

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