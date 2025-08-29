Что скрывают камеры на светофорах и как они реально влияют на водителей

Светофор / © Pixabay

Миниатюрные камеры на светофорах стали обычным элементом городского пейзажа. Многие водители боятся постоянного наблюдения и возможных штрафов за малейшее нарушение. Однако, не все устройства, которые видят на столбах, предназначены для контроля скорости или проезда на красный свет.

Об этом пишет Jalopnik.

Большинство камер выполняют незаметную, но очень полезную работу: они собирают данные о дорожном движении, определяют пробки и помогают диспетчерам оптимизировать светофоры.

Типы камер: контроль или мониторинг?

Существуют два основных типа устройств:

Камеры фиксации нарушений распознают номерные знаки и фиксируют проезд на красный свет. Их наличие обычно обозначено дорожными знаками. Камеры мониторинга трафика транслируют видеопоток в реальном времени, чтобы транспортные службы могли регулировать потоки, перекрывать полосы, выявлять пробки и аварии.

Большинство водителей путают эти два типа и ошибочно полагают, что все камеры «охотятся» на нарушителей.

Кроме камер, на перекрестках устанавливают современные сенсоры, часто маскирующиеся под камеры. Они автоматически определяют автомобили, пешеходы и даже велосипедисты.

Такие устройства помогают создавать зеленые коридоры для быстрых служб и оперативно изменять сигналы светофоров во избежание пробок.

Сенсоры бывают акустические, оптические и тепловые. В отличие от устаревших индукционных петель они охватывают большую площадь и точнее реагируют на участников движения.

Как это влияет на безопасность

Исследования показывают, что камеры фиксации нарушений уменьшают количество серьезных аварий, особенно «боковых ударов». В то же время критики отмечают, что в местах установки камер на 15% растет количество мелких столкновений из-за резкого торможения.

