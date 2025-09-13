Что случается с машиной, если ее оставить без движения на неделю или больше

автомобиль / © Pixabay

Реклама

Автомобиль - это сложный механизм, который нуждается в регулярной эксплуатации. Однако иногда случается, что транспортное средство приходится оставлять без движения на неделю или даже месяц. Даже если кажется, что все в порядке — аккумулятор заряжен, шины не спущены, кузов чистый — после двух недель простоя уже могут начать проявляться первые неприятности.

Об этом пишет издание UaMotors.

Из-за отсутствия движения, в топливном баке скапливается конденсат, тормозные диски окисляются, а батарея постепенно теряет заряд.

Реклама

Серьезным считается простой, когда автомобиль стоит месяц и более. В таких случаях страдают топливная система, двигатель и шасси. Если транспорт не использовался от трех до шести месяцев без обслуживания, его дальнейшая эксплуатация становится рискованной. Особенно уязвимый элемент — аккумулятор. Даже с выключенным двигателем многочисленные электронные блоки продолжают потреблять энергию, и через несколько недель это может привести к проблемам с запуском мотора. Постоянная частичная разрядка сокращает ресурс батареи, что грозит отказом не только двигателя, но и э

Тормозная система также страдает от простоя: сначала может появиться характерный скрип из-за образования поверхностной ржавчины на дисках. При более длительной парковке оксиды проникают глубже, что способно вызвать заклинивание или даже полную неработоспособность колес. Топливо тоже теряет свои свойства из-за перепадов температур, образования осадка и конденсата, что ухудшает его подачу и влияет на работу двигателя. Дизельные авто особенно чувствительны: в дизельном топливе может появляться «живой» осадок, который забивает фильтры и систему подачи.

Шины во время длительного простоя могут деформироваться из-за постоянной нагрузки на одну точку. В салоне автомобиля при отсутствии проветривания может появиться плесень и неприятный запах.

Чтобы избежать этих проблем, автомобиль хотя бы время от времени стоит прогонять коротким тест-драйвом. Если транспорт уже стоял длительный период, рекомендуется обратиться в профессиональный автосервис для полного технического осмотра и обслуживания.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, как пробки «убивают» авто, и рассказывали о четырех опасных привычках водителей.