Что случится, если залить бензин в дизельный двигатель: эксперт ответил

АЗС

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Случайная заправка бензином дизельного автомобиля — распространенная ошибка, которая может привести к серьезным повреждениям двигателя. Дизельные моторы работают на основе высокого давления и сжатия горючего, в то время как бензин имеет более низкую температуру воспламенения и хуже смазывает детали. Поэтому бензин, попадая в дизельную систему, снижает давление и ухудшает работу топливного насоса и форсунок, что часто вызывает поломки.

Об этом пишет «Твоя Машина».

Если в бак попало до двух литров бензина, это еще не крушение, но ехать дальше не стоит. При количестве свыше пяти литров риски значительно возрастают, особенно для новых моделей с системой Common Rail, где ремонт может быть очень дорогим.

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Движение даже несколько километров с бензином в дизельном баке может повлечь за собой неровную работу двигателя, его остановку, появление ошибок на панели приборов, потерю мощности и посторонние звуки.

Если вы заметили ошибку, самое главное — не запускать двигатель и не включать зажигание. Следует срочно обратиться на СТО или вызвать эвакуатор. Специалисты сливают загрязненное горючее, заменяют фильтры и тестируют двигатель.

Если мотор уже запущен и машина проехала несколько километров, визит в сервис следует не откладывать, ведь ремонт может стоить от 10 до 100 тысяч гривен.

Чтобы избежать ошибки, следует придерживаться простых правил:

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внимательно проверять, какой пистолет берете на заправке;

не отвлекаться на телефонные звонки или разговоры;

уточнять тип горючего в арендованных или служебных автомобилях.

Ошибочная заправка бензином дизельного авто — серьезная ситуация, но при своевременном реагировании и обращении к специалистам можно избежать значительных поломок и больших затрат.

Напомним, ранее мы писали, что полиция напомнила украинским водителям о ряде правил, которые следует соблюдать на территории автозаправочных станций. Их нарушение может не только привести к штрафам, но и, в некоторых случаях, обернуться временным лишением водительских прав.