Что теперь нужно иметь в авто, чтобы избежать штрафа, ареста и лишения прав

Автомобильная аптечка / © Credits

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Украинским автовладельцам стоит немедленно проверить багажник — отныне отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки может стоить не только штрафа, но и водительского удостоверения или даже ареста.

Об этом сообщило издание Uamotors.

По новым правилам, частных водителей, которые игнорируют требования, оштрафуют на 340 грн, а перевозчиков — на 680 грн. Повторное нарушение в течение года грозит штрафом до 1700 грн, лишением прав на 3-6 месяцев или арестом до 10 суток.

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«Особое внимание уделяется перевозчикам — такси, маршруткам, автобусам и компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками. Именно среди них чаще всего фиксируют полное отсутствие обязательного оборудования», — говорится в сообщении.

Требования относительно аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки существовали и раньше, но теперь полиция особенно внимательно следит за их соблюдением. После серии ДТП и массовых нарушений проверки на дорогах стали более жесткими.

Обустроить машину всем необходимым — дело нескольких минут. Однако игнорирование этих правил может обернуться не только штрафами, но и серьезными правовыми последствиями.

Напомним, на заводе Tesla была замечена замаскированная машина.

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