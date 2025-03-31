Что вместо медосмотра: для будущих водителей введут обязанность пройти комплексное обследование

Курсы вождения

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В Украине для будущих водителей вместо медосмотра введут в обязанность пройти комплексное медицинское обследование.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета .

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий внес в парламент законопроект 13131, предусматривающий, что справка о пригодности к управлению авто 083/о будет отменена, но вместо нее будут брать данные из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных.

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«Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЕСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки относительно пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими Реестрами центральной базы данных ЕСОЗ, го предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями», подчеркивают авторы законопроекта.

Соответственно в законодательстве будет установлено, что с целью проверки наличия у водителей и кандидатов в водители состояния здоровья для управления информация из ЕСОЗ о допуске или недопуске лица по состоянию здоровья к управлению передается с использованием системы «Трембита» в Единый государственный вебпортал электронных услуг, Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте и в единую информационную систему МВД по полученным от них запросам.

В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению.

Таким образом, вместо формулировки «не имеет медицинских противопоказаний» для кандидатов в водители введут медицинское обследование и соответственно допуск (или недопуск) по его результатам до вождения.

Соответственно, вместо медицинского осмотра будет установлено, что лицо, желающее получить право на управление, обязано пройти медицинское обследование и быть допущенным по состоянию здоровья.

Также будет введена новая обязанность для водителей — проходить медицинское обследование и/или медицинское освидетельствование.

Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловленное необходимостью) медицинское обследование, а также ежесменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья управлять транспортными средствами.

Порядок проведения медицинского обследования и медицинского осмотра, которым определяются периодичность проведения медицинского обследования, порядок проведения и направления на внеочередное медицинское обследование водителей, в том числе по решению уполномоченного должностного лица Национальной полиции, или по инициативе работодателя, перечень необходимых диагностических транспортным средством, перечень условий допуска по состоянию здоровья к управлению транспортным средством, а также критерии для принятия врачом решения о допуске или недопущении лица к управлению транспортным средством по результатам проведенного медицинского обследования или медицинского осмотра кандидатов в водители и водителей группы I и группы II, утверждается совместным актом центрального органа

Группа I кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий А, А1, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидаты в трактористы-машинисты и трактористы-машинисты.

Группа II кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для собственных нужд, а также водители всех категорий, работающих по найму, или как самозанятые лица, осуществляющие перевозку пассажиров и/или грузов.

По результатам предварительного, периодического или внеочередного медицинского обследования формируется медицинское заключение в соответствии с порядком формирования и выдачи медицинских заключений, утвержденного Минздравом. В медицинском заключении указывается информация об условиях допуска по состоянию здоровья в случаях, определенных Порядком проведения медицинского обследования и медицинского осмотра.

Также будет предусмотрено, что должностные лица, отвечающие за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, обязаны не допускать к управлению транспортными средствами лиц, не прошедших медицинское обследование или медицинское освидетельствование в установленном порядке, не допущенные по состоянию здоровья к управлению.

Автомобильные перевозчики будут обязаны осуществлять организацию и контроль за своевременным прохождением водителями медицинского обследования и медицинского осмотра.

Автомобильный самозанятый перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров на договорных условиях, обязан проходить медицинское обследование и по его результатам получать медицинское заключение о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы.

Кроме того, 26 марта Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект 13138 о внесении изменений в статью 129 Кодекса об административных правонарушениях по установлению ответственности за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших в установленный срок медицинское обследование и/или медицинское освидетельствование.

Дело в том, что сейчас КУоАП установлена ответственность только за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших в установленный срок медицинское освидетельствование. Следовательно, статью 129 дополнят также ответственностью за непрохождение медицинского обследования.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Украине планируется отменить медсправку для водителей.