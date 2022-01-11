Что выбрать вместо популярного седана Toyota Corolla: лучшие варианты на украинском рынке

Интересных автомобилей много, но из-за кризиса цены на них постоянно меняются.

Очень многие водители выбирают для себя автомобили Toyota. Чаще из-за феноменальной надежности и достаточно бюджетного обслуживания. Один из самых доступных автомобилей японской марки – Corolla. За автомобиль в хорошей комплектации просят 666 405 грн (примерно 24 700 долларов). Здесь будет проверенный двигатель – на 1.6 литра и вариатор.

Но если вам Toyota Corolla не по душе, ТСН. Авто подготовил для вас подборку лучших аналогов на рынке Украины.

Начнем с самого доступного варианта – Peugeot 301. Такой автомобиль с дизельным двигателем на – 1.6 литра стоит 489 700 грн (примерно 18 100 долларов). Комплектация обычная: механическая коробка, кондиционер и передний электропакет. Но если вам нужен обычный экономичный автомобиль, тогда это самый лучший вариант.

peugeot.ua

Opel Mokka – автомобиль бюджетный, но он носит индивидуальный характер. Чтобы приобрести такой автомобиль вам нужно заплатить 603 100 грн (примерно 22 300 долларов). Здесь двигатель более мощный, 1.2 литра с турбиной, но за этот ценник автомобиль укомплектуют обычным МКПП на 6 передач, поэтому авто будет значительно экономить ваш бюджет. С комплектацией все традиционно – датчик света и дождя, подогрев сидений и мультимедиа с навигацией.

www.infocar.ua

Дальше еще один представитель Франции – Renault Megane. За такое авто дилер требует 633 800 грн (примерно 23 400 долларов). Здесь вы получите хороший дизельный двигатель на 1.5 литра, и быструю АКПП на 7 передач. Также комплектация уже будет неплохая: современная мультимедиа, кожаный салон, датчики света и дождя, подогрев сидений и системы помощи водителю.

Renault в Украине

Теперь посмотрим на Ford Focus – популярный автомобиль на нашем рынке. После того, как их массово начали завозить из США, наши покупатели разбирают их как горячие пирожки. Но сейчас поговорим о новом авто. Стоит такой автомобиль – 658 100 грн. (примерно 24 300 долларов). Двигатель традиционный для Ford – 1.5 литра, работающий в паре с обычной автоматической коробкой передач. Салон просторный, мультимедиа неплохое, также, качество материалов за эти деньги на уровне.

drive2.ru

Напоследок представитель Японии – Nissan X-Trail. Будущий владелец должен заплатить за него 665 890 грн (примерно 24 600 долларов). Под капотом у него будет расположен обычный и надежный двигатель на 2 литра, а ему "к паре" инженеры добавили обычную механическую коробку передач, которая уже давно проверена временем. Конечно, за эти деньги Nissan X-Trail не будет иметь систему полного привода. Но нужно заметить, что в машине достаточно приятный и эргономичный салон, хорошая мультимедиа и все необходимые для современного водителя опции.

nissan.ua

Но из-за дефицита на автомобильном рынке, цены на машины каждый день меняются, поэтому, если вы запланировали покупку авто, лучше не медлить.

Напомним, какой автомобиль выбрать вместо популярного кроссовера Toyota RAV4.