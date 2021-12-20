Что выбрать вместо популярного Volkswagen Passat на рынке Украины

Лучшим аналогом Volkswagen Passat оказалась надежная Toyota Camry.

Volkswagen Passat очень нравится украинским водителям из-за того, что он большой, имеет неплохой дизайн, экономичен и относится к автомобилям бизнес класса.

Но если, Passat вам не по душе, ТСН. Авто подготовил для вас подборку самых интересных альтернативных авто.

Volkswagen Passat более-менее нормальной комплектации стоит 929 400 грн (примерно 34 400 долларов). За эти деньги водитель получит автомобиль с турбированным двигателем на 1.4 литра и автоматическую КПП DSG. Ничего уникального, но неплохо.

Давайте рассмотрим Mazda 6, также хороший автомобиль, который стоит 847 300 грн (примерно 31 380 долларов). Здесь двигатель более объемный на 2.5 литра с системой Skyactiv и обычная автоматическая коробка. У вас будет 6 подушек безопасности, подогрев сидений и удобная система Start Stop. Японцы не забыли и о мультимедиа – сенсорный дисплей на 8 дюймов, Bluetooth и адекватная навигация.

https://topruscar.ru

Теперь у нас еще один японец – Infiniti Q50, который стоит 849 200 (примерно 31 450 долларов). Здесь вам доступен двигатель 2 литра с турбиной, который работает с АКПП. Если разобраться, оснащение автомобиля достаточно стандартное, все, что выделяется – это хорошая мультимедийная система и более агрессивный дизайн экстерьера.

motor1.com

Skoda Octavia – ну кто не знает об этом авто, их на наших дорогах очень много и это не удивительно, ведь за 897 400 грн (примерно 33 230 долларов) вы получаете очень много. К примеру, у вас будет автомобиль с турбированным дизельным двигателем на 2 литра с АКПП DSG. Самое главное, что автомобиль в этом исполнении комплектуется системой полного привода, что положительно выделяет Octavia среди конкурентов. Комплектация очень привлекательна: LED динамические передние матричные фары, подогрев сидений, качественная мультимедиа и просторный салон.

https://topruscar.ru

Для людей, желающих чувствовать себя комфортно даже на наших не очень качественных дорогах, предлагаем посмотреть на Subaru Forester, стоит он 898 000 грн (примерно 33 250 долларов). Этот автомобиль имеет двигатель на 2 литра, автоматическую коробку передач и систему полного привода. Еще одно из главных преимуществ – это большой клиренс, позволяющий без проблем ехать по любому покрытию.

https://roadres.com

Ну и наш лидер – Toyota Camry. Автомобиль стоит 910 900 грн (примерно 33730 долларов). Под капотом у нее атмосферный и проверенный временем двигатель на 2.5 литра, обычная и надежная АКПП и неплохое оснащение: кожаный салон, хорошая мультимедиа, водительские ассистенты и многое другое. Но самое главное – это японское качество и надежность, чтобы там не говорили, что Toyota уже не та, но это не правда, автомобили приносят своему владельцу только положительные эмоции и не лезут к нему в карман.

drive2.ru

Напомним, что недавно назвали лучший аналог популярной Toyota Camry : что приобрести на украинском рынке