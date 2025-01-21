Чтобы не обмерзало лобовое стекло: простой лайфхак от блогера

Этот метод позволит забыть о расходовании кучи времени на очистку лобового стекла ото льда.

Предотвратить обледенение лобового стекла авто поможет простой, но действенный способ от TikTok-блогера.

Соответствующее видео распространил блогер joecunningham64.

Зима доставляет немало хлопот водителям, и обледенение лобового стекла – одна из самых неприятных проблем. Каждое утро автомобилисты вынуждены тратить время на очистку стекла ото льда, вооружаясь скребками, щетками, специальными жидкостями или даже теплой водой. Однако TikTok-блогер показал эффективный способ, позволяющий забыть обо всех этих инструментах.

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Парень поделился лайфхаком, который может облегчить жизнь автомобилистам в морозную погоду. Все, что нужно – обычное полотенце. По словам блогера, чтобы избежать обледенения стекла, достаточно вечером накрыть его полотенцем.

Наглядный пример блогера демонстрирует, как это работает: вечером он накрыл лобовое стекло полотенцем, а утром просто снял его – под тканью не осталось практически ни следа изморози. Теперь можно сразу садиться за руль и отправляться в путь.

К слову, ранее сообщалось о том, как водителям сохранить щетки стеклоочистителя зимой.

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