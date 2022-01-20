Цифра впечатляет: в КГГА назвали самую большую сумму штрафа за парковку в столице

Цифра впечатляет: в КГГА назвали самую большую сумму штрафа за парковку в столице

За 2021 год поступления в бюджет Киева от оплаты за парковку выросли в 88 раз.

За 2021 год поступления в бюджет Киева от оплаты за почасовую парковку увеличились в 88 раз.

В январе 2021 года киевляне заплатили за парковку 35 845 грн, а уже в декабре – 3 168 965 грн.

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Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в Telegram.

Около 62 тыс. водителей уплатили в прошлом году более 13 млн грн.

Около 10,5 млн грн поступило в бюджет за услуги предоплаченной парковки и продажи абонементов, 40% этой суммы поступило в декабре.

Чаще всего за почасовую парковку платили через приложение "Киев цифровой" – город получил 12,6 млн грн. Популярны также Parking UA, Easypay и "Приват24".

Рекорды года

Самую большую сумму за парковку – 22 505 грн – оплатил владелец Skoda Fabia Ambiente.

Больше всего – 25 постановлений – получил водитель Volkswagen Golf GTI.

За год киевляне провели 184 266 парковочных сессий. В среднем их продолжительность в центре Киева составляла 2,2 часа.

Почти втрое выросли за год поступления от оплаты штрафов. Водители 106 689 уникальных автомобилей заплатили 40,6 млн грн. штрафов. Инспекторы по парковке вынесли более 133 тыс. постановлений.

Напомним, по Киеву разъезжает необычный Mercedes S-класса. Автомобиль раскрашен как ковер, лежавший на полу или висевший на стене наших бабушек.

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