Citroen намерен выпустить дешевый кроссовер: появилось первое фото новинки

У дилеров эта модель появится не раньше апреля 2022 года.

Компания Citroen собирается выпустить бюджетный кроссовер.

Как сообщает Motor1, новинка должна выйти на рынок под заводским индексом "С3", а в основе ее лежит упрощенная модификация модульной архитектуры CMP, на которой базируются Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka.

Отмечается, что индийский, бразильский и аргентинский офисы Citroen одновременно опубликовали в соцсетях первый тизер будущего кроссовера, который ориентирован на рынки развивающихся стран.

Дизайн автомобиля, судя по тизерному изображению, перекликается с европейскими C3 и C4: у него двухуровневая передняя оптика с расходящимися от радиаторной решетки светодиодными "лучами", а в саму решетку интегрированный логотип марки.

Lo nuevo llega cuando menos lo esperás. Nos vemos el 16 de septiembre. # CitroënArgentina pic.twitter.com/KDfKZaELCn — Citroën Argentina (@citroenarg) September 14, 2021

Кроссовер встанет на ступеньку ниже C4 Cactus. Он станет частью линейки под кодовым названием Project CC21, в которую также войдут бюджетный седан и хэтчбек. Интересно, что Citroen уже использует индекс C3 для европейского хэтчбека, однако модель с аналогичным названием для развивающихся рынков, позиционируется как субкомпактный кроссовер.

По предварительным данным, узлы и силовые агрегаты новинка разделит с Peugeot 208, в частности позаимствует четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Пару ему составит пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный "автомат". Для более дорогих версий предложат "турботрлйку" 1.0 на 120 сил. В Индии в гамму также войдет 1,2-литровый двигатель на 130 сил. Не исключается и полностью электрическая версия. У местных дилеров модель появится не раньше апреля 2022 года.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи кроссовера Citroen C3.

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