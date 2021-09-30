Citroen представил необычный концепт с уникальными сферическими колесами

Urban Collectif сделали автономным и он может двигаться, как компьютерная мышь.

Citroen показал концепт Urban Collectif, получивший сферические колеса от Goodyear.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Этот концепт французский производитель разработал совместно с компаниями Accor и JCDecaux. Citroen называет его не автомобилем, а "революционным концептом мобильности".

motor1.com

Urban Collectif базируется на так называемой архитектуры Citroen Skate, которая предназначена для размещения электрического силового агрегата и автономных функций. Сейчас он просто является плоской платформой, которая может самостоятельно собой управлять.

Также читайте Citroen представила новый бюджетный хэтчбек: фото и видео

Колеса Eagle 360 от Goodyear были сделаны специально для этого концепта. Внутри они имеют небольшие электродвигатели, что позволяет концепту двигаться в различные стороны. Создатели сравнивают способ его передвижения с компьютерной мышью.

Благодаря разумной электрической архитектуре Urban Collectif должен работать почти непрерывно. Он сможет автоматически заряжать свои аккумуляторы на специальных зарядных станциях, когда это будет необходимо.

Из соображений безопасности максимальная скорость ограничена 25 километрами в час. В зависимости от области, в которой он работает, его можно запрограммировать на еще меньшую скорость.

Ранее сообщалось, что Citroen выпустит в одной из европейских стран ультрабюджетный электрокар.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку