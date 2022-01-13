Citroen представил новый комфортный внедорожник: что известно о новинке

Автомобиль получил новый стильный дизайн и комфортабельную подвеску.

Французская компания Citroen показала обновленный внедорожник – C5 AIRCROSS. Современный дизайн, должен привлечь сегмент покупателей, ранее не рассматривавший автомобили бренда к покупке.

В этом автомобиле инженеры объединили новейшие технологии и аэродинамический кузов, что повлияет на экономичность. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

C5 AIRCROSS понравится даже довольно требовательным покупателям. 18-дюймовые стильные колесные диски, большой дисплей на приборной панели и привлекательная передняя оптика – делают свое дело. Также, внедорожник имеет новейшую гидравлическую систему Progressive Hydraulic Cushions, которая просто поглощает все неровности на дороге и дарит очень приятные ощущения для водителя.

https://www.media.stellantis.com

Новый plug-in-гибрид под капотом поможет будущему владельцу значительно сэкономить на топливе. При необходимости можно проехать исключительно на электротяге 55 километров, чего хватит для непродолжительных поездок. Зарядить батарею можно менее чем за 2 часа от обычной бытовой сети. Но если вы хотите попутешествовать, вам на помощь всегда придет бензиновый двигатель, с ним запас хода неограничен.

Конечно, французские автомобили всегда были хорошо оснащены. Итак, C5 AIRCROSS не исключение. Машина получила полную систему помощи водителю, круговую камеру, активный круиз-контроль и многое другое. Новая система мультимедиа получила обновленный дизайн, который стал более понятен пользователям и теперь имеет приятный интерфейс.

Напомним, что недавно Citroen создал необычную версию электромобиля за 7 тысяч евро.