Citroen представила новый бюджетный хэтчбек: фото и видео

К покупателям эта модель отправится уже в 2022 году.

Компания Citroen показала новый бюджетный хэтчбек C3.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новинка создана в рамках программы "C-Cubed" и предусматривает презентацию в ближайшие годы трех новых глобальных моделей. Они будут представлены на двух крупных растущих рынках - Индии и Южной Америки.

Так, новый Citroen C3 представляет собой компактный и универсальный хэтчбек длиной менее 4 метров. При создании новинки учитывались дорожные условия регионов, где он будет продаваться. В частности, был увеличен клиренс, а лакокрасочное покрытие защищают декоративные пластиковые накладки по периметру кузова.

Media.Citroen.com

Для персонализации модели покупателям будут предложены пять цветов кузова и два цвета крыши, а также широкий ассортимент дополнительных опций и аксессуаров. В салоне достаточно места для пяти человек и их багажа. Кроме багажника объемом 315 литров внутри предусмотрено несколько отделений и отсеков для мелочей. На центральной консоли расположен самый большой в классе 10-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы с поддержкой Аpple CarPlay и Android Auto. Также в салоне есть три порта USB и розетка на 12 В.

Media.Citroen.com

Индийский C3 имеет длину менее 4 метра (колесная база 2,54 метра), что позволяет ему соответствовать классу компактных автомобилей, которые облагаются низкими налогами, что делает его доступным для покупателей. Цены будут объявлены дополнительно, но они обещаны "очень приятные". Продажи этой модели стартуют в первой четверти 2022 года.

Кроссовер встанет на ступеньку ниже C4 Cactus. Он станет частью линейки под кодовым названием Project CC21, в которую также войдут бюджетный седан и хэтчбек. Интересно, что Citroen уже использует индекс C3 для европейского хэтчбека, однако модель с аналогичным названием для развивающихся рынков, позиционируется как субкомпактный кроссовер.

О силовых установках для новинки производитель ничего не сообщил, отметив, что они будут различаться в зависимости от региона продаж. По предварительным данным, узлы и силовые агрегаты новинка разделит с Peugeot 208, в частности позаимствует четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Пару ему составит пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный "автомат". Для более дорогих версий предложат "турботройку" 1.0 на 120 сил. В Индии в гамму также войдет 1,2-литровый двигатель на 130 сил. Не исключается и полностью электрическая версия.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине стартовали продажи кроссовера Citroen C3.

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