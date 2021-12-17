Citroen создал необычную версию электромобиля за 7 тысяч евро

Автомобиль был создан для того, чтобы покорять бездорожье.

Французская компания Citroen представила очень необычный концепт электромобиля – My Ami Buggy.

Не смотря на длину в 2.41 м, маленький Citroen полностью подготовлен к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Citroen My Ami Buggy имеет все шансы стать серийным, ведь такой форм-фактор авто очень популярен в Европе. Конечно быстрым его не назовешь. Максимальная скорость этой "электрички" всего — 45 км/ч. На одном заряде My Ami Buggy сможет преодолеть 70 километров.

Для того чтобы автомобиль без проблем двигался по бездорожью, ему увеличили клиренс и установили внедорожную резину. Кроме того, дизайнеры добавили специальные дуги и подножки, а на крыше появился багажник, на котором разместили запасное колесо и оптику, что придало малышу немного грубости.

https://www.media.stellantis.com

Салон простенький, но также сделан с уклоном на бездорожье. Итак, сиденья сделаны из износостойких материалов. Также для багажа предусмотрены специальные отсеки, которые можно прикрепить на магнитах.

Внедорожная версия My Ami 2021 получила двигатель на 8 лошадиных сил и батарею на 5.5 кВтч. Чтобы пополнить запас хода и проехать еще 70 километров, понадобится всего 3 часа.

Конечно, ехать на таком автомобиле на серьезное бездорожье – это довольно глупо. Такой электромобиль хорошо эксплуатировать в городах с плотным трафиком и очень плохим дорожным покрытием. Но для развлечения можно съехать с дороги и немного помесить грязи.

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